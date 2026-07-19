Trener Argentyny rzuca wszystko na jedną kartę! Pokerowa zagrywka przed finałem. Tego nikt się nie spodziewał!

Przed wielkim finałem MŚ 2026 trener Argentyny, Lionel Scaloni, zaszokował, dokonując trzech niespodziewanych zmian w składzie.

Zupełnie inną taktykę obrał selekcjoner Hiszpanii, stawiając na stabilizację i niezmienioną, sprawdzoną zwycięską jedenastkę.

Czy ta "pokerowa zagrywka" Scaloniego zaskoczy rywali, czy też pewność siebie Hiszpanów zapewni im triumf? Poznaj pełne składy i stawkę meczu!

Pokerowa zagrywka Scaloniego! Trzech jokerów w talii

Na takie informacje czekali kibice na całym świecie. Gdy ogłoszono oficjalne składy na finał, oczy wszystkich zwróciły się na jedenastkę Argentyny. Selekcjoner Lionel Scaloni, znany z nieszablonowych decyzji, po raz kolejny zaszokował ekspertów. W najważniejszym meczu czterolecia postanowił posadzić na ławce aż trzech graczy, którzy rozpoczynali zwycięski półfinał z Anglią (2:1).

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To prawdziwa pokerowa zagrywka! Scaloni od pierwszej minuty desygnuje do gry zawodników, którzy w poprzednim starciu weszli na boisko z ławki rezerwowych. W wyjściowym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas Gonzalez. To ruch, który może kompletnie zaskoczyć Hiszpanów. Selekcjoner "Albicelestes" najwyraźniej uznał, że energia i głód gry rezerwowych będą kluczem do złamania rywala. Czy to genialny plan, czy szaleńcze ryzyko? Odpowiedź poznamy już za kilka godzin.

Hiszpanie stawiają na stabilizację. Żelazna jedenastka de la Fuente

Zupełnie inną drogą poszedł trener Hiszpanów, Luis de la Fuente. Selekcjoner "La Furia Roja" uznał, że nie ma sensu zmieniać zwycięskiej formuły. Hiszpania wyjdzie na murawę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem w identycznym składzie, jak w wygranym 2:0 półfinale z Francją. Oznacza to, że od pierwszej minuty zobaczymy między innymi fenomenalnego 19-latka Lamine'a Yamala, który spróbuje przyćmić swojego idola, Lionela Messiego. De la Fuente stawia na zgranie i pewność siebie, które jego zespół pokazał w drodze do finału.

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Oficjalne składy na finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia)

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