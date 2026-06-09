Trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej - Georgios Donis. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Georgios Donis - życiorys

Georgios Donis urodził się 22 października 1969 roku we Frankfurcie w Niemczech Zachodnich. Mieszkał tam do szóstego roku życia, po czym jego rodzina wróciła do Grecji, ale do dzisiaj utrzymuje w Niemczech kontakty z bliskimi. Jako piłkarz grał na pozycji pomocnika i kibice nadali mu przydomek Pociąg ze względu na duże przyspieszenie. W seniorskiej piłce zaczynał w 1990 roku w klubie PAS Janina, a potem przez lata reprezentował Panathinaikos. Z kolei w 1996 roku podpisał kontrakt z angielskim zespołem Blackburn Rovers, stając się pierwszym Grekiem w lidze angielskiej. Jego umowa z wolnego transferu opiewała na rekordową wtedy kwotę 1,1 miliarda drachm.

Po powrocie do ojczyzny grał dla drużyny AEK Ateny, gdzie miał jednak problemy w relacjach z trenerami. Ostatecznie swoją karierę piłkarską zakończył w 2000 roku w barwach angielskiego Huddersfield Town. Georgios Donis zaliczył też 24 występy w reprezentacji Grecji, dla której strzelił pięć goli. Dwa lata po zakończeniu gry na boisku rozpoczął pracę jako trener w klubie Ilisiakos. Od tamtej pory pracował w kilkunastu klubach w różnych krajach, a obecnie przygotowuje reprezentację Arabii Saudyjskiej do mistrzostw świata.

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Georgios Donis - kariera i najważniejsze informacje

Kariera trenerska Georgiosa Donisa trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat i obejmuje pracę w wielu zakątkach świata. Do czerwca 2026 roku poprowadził drużyny w 762 oficjalnych meczach, z czego wygrał około 45 procent spotkań. Swoje pierwsze poważne wyniki osiągał z klubem AEL Larissa, z którym dotarł do fazy grupowej Pucharu UEFA. Następnie prowadził czołowe zespoły na Cyprze, w Grecji oraz Izraelu, a także zaczął budować swoją pozycję w ligach arabskich. W kwietniu 2026 roku podpisał umowę z federacją Arabii Saudyjskiej, gdzie powierzono mu rolę selekcjonera kadry narodowej z kontraktem ważnym do lipca 2027 roku. W swoich dwóch pierwszych meczach w nowej roli odniósł jedno zwycięstwo.

Imię i nazwisko: Georgios Donis

Georgios Donis Data urodzenia: 22.10.1969

22.10.1969 Miejsce urodzenia: Frankfurt (Niemcy Zachodnie)

Frankfurt (Niemcy Zachodnie) Narodowość (pochodzenie): Grecja

Grecja Trener klubowy: Ilisiakos (2002-2004), AEL Larissa (2004-2008), AEK Ateny (2008), Atromitos (2009-2012), PAOK (2012-2013), APOEL Nikozja (2013-2015), Al-Hilal (2015-2016), Sharjah (2016-2017), APOEL Nikozja (2017-2018), Panathinaikos (2018-2020), Maccabi Tel Awiw (2020), Al-Wehda (2021), Al Fateh (2022-2023), Al-Wehda (2023-2024), Al-Khaleej (2024-2026)

Ilisiakos (2002-2004), AEL Larissa (2004-2008), AEK Ateny (2008), Atromitos (2009-2012), PAOK (2012-2013), APOEL Nikozja (2013-2015), Al-Hilal (2015-2016), Sharjah (2016-2017), APOEL Nikozja (2017-2018), Panathinaikos (2018-2020), Maccabi Tel Awiw (2020), Al-Wehda (2021), Al Fateh (2022-2023), Al-Wehda (2023-2024), Al-Khaleej (2024-2026) Trener reprezentacji: Arabia Saudyjska (od 2026 r.)

Georgios Donis - sukcesy i osiągnięcia

Georgios Donis ma na swoim koncie sporo sukcesów zarówno z czasów gry w piłkę, jak i w roli trenera. Jako zawodnik Panathinaikosu zdobył dwa razy mistrzostwo Grecji oraz trzy krajowe puchary. Dodatkowo w sezonie 1994/1995 został królem strzelców Pucharu Grecji, zdobywając w tych rozgrywkach 11 goli. Jako trener również nie omijał finałów, wygrywając Puchar Grecji z klubem AEL Larissa oraz wprowadzając dwukrotnie zespół Atromitos do decydującego meczu o to trofeum. Pracując za granicą, wywalczył podwójną koronę na Cyprze z drużyną APOEL Nikozja i wszedł z nią do Ligi Mistrzów, a w Arabii Saudyjskiej sięgnął po puchar i superpuchar kraju z klubem Al-Hilal. Dzięki tym wynikom w 2012 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera w Grecji.