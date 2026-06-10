Trener reprezentacji Argentyny - Lionel Scaloni. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Lionel Scaloni - życiorys

Lionel Scaloni urodził się w argentyńskim mieście Pujato, gdzie obecnie znajduje się ulica jego imienia. Swoją drogę w futbolu zaczął jako piłkarz, występując najczęściej na prawej obronie lub w pomocy. Najwięcej czasu spędził w hiszpańskim klubie Deportivo La Coruña, w którym grał przez ponad 8 lat. To właśnie z tą drużyną zdobył mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. Grał również w takich zespołach jak West Ham United, Lazio czy Atalanta. Na boisku reprezentował także swój kraj, dla którego rozegrał 7 spotkań, biorąc udział między innymi w Mistrzostwach Świata w 2006 roku.

Karierę piłkarską zakończył w 2015 roku i szybko zajął się trenowaniem innych graczy. Najpierw pomagał Jorge Sampaolemu w klubie Sevilla FC, a potem przeniósł się z nim do sztabu reprezentacji Argentyny. Kiedy Sampaoli odszedł z pracy w 2018 roku, Scaloni przejął kadrę narodową. Początkowo miał być tylko opcją tymczasową ze względu na brak doświadczenia, co wywoływało sporą krytykę w mediach. Szybko jednak udowodnił swoją wartość i na stałe został głównym selekcjonerem argentyńskiej drużyny. Prywatnie Scaloni ma żonę Elisę i 2 synów, a także posiada podwójne obywatelstwo, argentyńskie i włoskie.

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Lionel Scaloni - kariera i najważniejsze informacje

Jako trener Lionel Scaloni skupia się na budowaniu dobrych relacji w szatni, ponieważ bardzo ceni koleżeństwo wśród piłkarzy. Media w Argentynie nazwały jego drużynę wymyślonym słowem "Scaloneta". Scaloni jawnie przyznaje, że w swojej pracy wzoruje się na włoskim szkoleniowcu Carlo Ancelottim. Trener stawia na jasną komunikację z zawodnikami, aby każdy dokładnie znał swoją rolę na boisku. W 2019 roku przeżył groźną sytuację, kiedy podczas jazdy na rowerze na Majorce potrącił go samochód, ale po badaniach opuścił szpital po zaledwie kilku godzinach.

Imię i nazwisko: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Miejsce urodzenia: Pujato (Argentyna)

Pujato (Argentyna) Narodowość (pochodzenie): Argentyna

Argentyna Trener reprezentacji: Argentyna U20 (2018), Argentyna (od 2018 r.)

Lionel Scaloni - sukcesy i osiągnięcia

Największym sukcesem argentyńskiego trenera jest wygranie Mistrzostw Świata w 2022 roku w Katarze. Oprócz tego Scaloni doprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa w turnieju Copa América w 2021 oraz w 2024 roku. Jego podopieczni wygrali także spotkanie Finalissima w 2022 roku, w którym mierzyli się z mistrzami Europy. Za te wyniki wyróżniono go wieloma nagrodami, w tym tytułem najlepszego trenera roku na świecie. Do czerwca 2026 roku poprowadził seniorską kadrę Argentyny w 95 meczach, z których wygrał aż 68. W czasach kariery piłkarskiej zdobył ponadto mistrzostwo świata do lat 20 ze swoją młodzieżową reprezentacją kraju.