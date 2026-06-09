Trener reprezentacji Curaçao - Dick Advocaat. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Dick Advocaat - życiorys

Dick Advocaat urodził się 27 września 1947 roku w Hadze. W świecie piłki nożnej zyskał przydomek Mały Generał, co nawiązuje do jego dawnego nauczyciela Rinusa Michelsa. Przed rozpoczęciem pracy jako trener grał na pozycji defensywnego pomocnika. Swoją karierę piłkarską zaczął w 1967 roku w zespole ADO Den Haag, z którym rok później zdobył Puchar Holandii. W kolejnych latach zakładał koszulki takich drużyn jak Roda JC, FC Utrecht oraz amerykańskie Chicago Sting. Oprócz grania w piłkę pracował wtedy także jako zwykły nauczyciel wychowania fizycznego.

Jako trener rozpoczął pracę w 1981 roku w amatorskim zespole DSVP. Z biegiem lat stał się szkoleniowcem znanym na całym świecie. Trenował mnóstwo klubów i drużyn narodowych na kilku kontynentach. W 2020 roku prowadził Feyenoord i został najstarszym trenerem w historii holenderskiej ligi, mając ponad 72 lata. Prywatnie trener jest całkowitym abstynentem i w ogóle nie pije alkoholu.

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Dick Advocaat - kariera i najważniejsze informacje

Holender prowadził swoje drużyny w ponad 1100 oficjalnych meczach i wygrał ponad 600 z nich. W swojej długiej karierze aż trzykrotnie był selekcjonerem reprezentacji Holandii. Oprócz ojczystego kraju trenował także kadry Rosji, Belgii, Serbii, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Korei Południowej. Jeśli chodzi o kluby, to pracował między innymi w szkockim Rangers, niemieckim Borussia Mönchengladbach, angielskim Sunderland czy tureckim Fenerbahçe. Od maja 2026 roku ponownie pracuje jako selekcjoner reprezentacji Curaçao, wracając na to stanowisko po krótkiej przerwie. Wcześniej udało mu się wywalczyć z tym krajem pierwszy historyczny awans na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w 2026 roku.

Imię i nazwisko: Dirk Nicolaas Advocaat

Dirk Nicolaas Advocaat Data urodzenia: 27.09.1947

27.09.1947 Miejsce urodzenia: Haga (Holandia)

Haga (Holandia) Narodowość (pochodzenie): Holandia

Holandia Trener klubowy: DSVP (1981-1984), HFC Haarlem (1987-1989), SVV (1989-1991), Dordrecht (1991-1992), PSV Eindhoven (1994-1998), Rangers (1998-2001), Borussia Mönchengladbach (2004-2005), Zenit Sankt Petersburg (2006-2009), AZ (2009-2010), PSV Eindhoven (2012-2013), AZ (2013-2014), Sunderland (2015), Fenerbahçe (2016-2017), Sparta Rotterdam (2017-2018), FC Utrecht (2018-2019), Feyenoord (2019-2021), ADO Den Haag (2022-2023)

DSVP (1981-1984), HFC Haarlem (1987-1989), SVV (1989-1991), Dordrecht (1991-1992), PSV Eindhoven (1994-1998), Rangers (1998-2001), Borussia Mönchengladbach (2004-2005), Zenit Sankt Petersburg (2006-2009), AZ (2009-2010), PSV Eindhoven (2012-2013), AZ (2013-2014), Sunderland (2015), Fenerbahçe (2016-2017), Sparta Rotterdam (2017-2018), FC Utrecht (2018-2019), Feyenoord (2019-2021), ADO Den Haag (2022-2023) Trener reprezentacji: Holandia (asystent) (1984), Holandia (kobiety) (1987), Holandia (1992-1994), Holandia (2002-2004), Zjednoczone Emiraty Arabskie (2005), Korea Południowa (2005-2006), Belgia (2009-2010), Rosja (2010-2012), Serbia (2014), Holandia (2017), Irak (2021), Curaçao (od 2026 r.)

Dick Advocaat - sukcesy i osiągnięcia

Dick Advocaat zdobył wiele trofeów w trakcie swojej wieloletniej pracy trenerskiej. Wygrywał mistrzostwa krajowe w trzech różnych ligach, prowadząc PSV Eindhoven w Holandii, Rangers w Szkocji oraz Zenit Sankt Petersburg w Rosji. Z zespołem ze Szkocji zdobył w 1999 roku potrójną koronę na krajowym podwórku. Do jego największych osiągnięć na arenie międzynarodowej należy wygranie Pucharu UEFA w 2008 roku z rosyjskim klubem. W tym samym roku dołożył do tego również Superpuchar Europy. Za te sukcesy został doceniony i otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Sankt Petersburga, co było pierwszym takim wyróżnieniem dla obcokrajowca od drugiej połowy XIX wieku.