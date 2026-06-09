Trener reprezentacji Ghany - Carlos Queiroz. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Carlos Queiroz - życiorys

Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz urodził się w Mozambiku i jest absolwentem Uniwersytetu Lizbońskiego. Zanim zajął się pracą trenerską, próbował swoich sił jako piłkarz. Od 1968 do 1974 roku grał jako bramkarz w klubie Ferroviário de Nampula. Jego kariera zawodnicza nie była jednak wybitna i dość szybko zdecydował się na zmianę zawodu. Zamiast gry na boisku, Portugalczyk postawił na ławkę trenerską, co przyniosło mu znacznie większą rozpoznawalność w piłkarskim świecie.

Od 2026 roku ten portugalski szkoleniowiec pracuje jako selekcjoner reprezentacji Ghany. W piłkarskim świecie jest znany głównie z prowadzenia drużyn narodowych z różnych kontynentów. Poza typową pracą szkoleniową zajmował się też innymi projektami. W 1998 roku opracował dokument znany jako Q-Report, który był szczegółowym planem rozwoju piłkarzy w Stanach Zjednoczonych. W trakcie swojej długiej drogi zawodowej zbudował markę człowieka, który potrafi dostosować się do różnych warunków i kultur piłkarskich na całym świecie.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Carlos Queiroz - kariera i najważniejsze informacje

Carlos Queiroz rozpoczął poważną karierę od pracy z młodzieżą, a później trenował dorosłą kadrę Portugalii, RPA, Kolumbii, Egiptu, Kataru oraz Omanu. Zasiadał też na ławce trenerskiej w klubach takich jak Sporting CP, japońskie Nagoya Grampus Eight czy hiszpański Real Madryt. Przez wiele lat był również bardzo cenionym asystentem Alexa Fergusona w Manchesterze United. Jego praca wiązała się czasami z trudnymi sytuacjami, na przykład w trakcie eliminacji do mistrzostw świata w 2014 roku popadł w ostry konflikt z trenerem Korei Południowej. Wymieniali oni oskarżenia w mediach, a po wygranym meczu Portugalczyk pokazał w stronę koreańskiego sztabu obraźliwy gest. Mimo tych kontrowersji zawsze potrafił osiągać założone cele ze swoimi drużynami.

Imię i nazwisko: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz Data urodzenia: 01.03.1953

01.03.1953 Miejsce urodzenia: Mozambik

Mozambik Narodowość (pochodzenie): Portugalia

Portugalia Trener klubowy: Sporting CP (1994-1996), NY/NJ MetroStars (1996), Nagoya Grampus Eight (1996-1997), Real Madryt (2003-2004)

Sporting CP (1994-1996), NY/NJ MetroStars (1996), Nagoya Grampus Eight (1996-1997), Real Madryt (2003-2004) Trener reprezentacji: Ghana (od 2026 r.)

Carlos Queiroz - sukcesy i osiągnięcia

Na początku swojej drogi szkoleniowej zdobył dwa tytuły mistrza świata z młodzieżową reprezentacją Portugalii w 1989 i 1991 roku. Jako pierwszy trener w historii zakwalifikował trzy różne reprezentacje narodowe na turnieje finałowe mistrzostw świata. Prowadził kadry RPA i Portugalii, a najdłużej współpracował z Iranem, z którym pojechał na trzy mundiale z rzędu. Blisko dużego trofeum z seniorską kadrą był w 2022 roku, gdy jego Egipt dotarł do finału Pucharu Narodów Afryki, ale ostatecznie przegrał po rzutach karnych. Pracując w piłce klubowej wygrał Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt, a jako asystent w Manchesterze United trzykrotnie świętował mistrzostwo ligi i triumf w Lidze Mistrzów.