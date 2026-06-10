Trener reprezentacji Japonii - Hajime Moriyasu. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Hajime Moriyasu - życiorys

Hajime Moriyasu rozpoczął swoją profesjonalną karierę piłkarską w 1987 roku w zespole Mazda, który z czasem zmienił nazwę na Sanfrecce Hiroshima. Spędził w tym klubie 14 lat i w tym czasie rozegrał 339 meczów, zdobywając 45 bramek. W 1990 roku wyjechał na testy do angielskiego klubu Manchester United, jednak ostatecznie wrócił do ojczyzny. W 1998 roku został wypożyczony do Kyoto Purple Sanga, co spotkało się z głośnymi protestami kibiców z Hiroszimy. Pod koniec kariery grał jeszcze w drużynie Vegalta Sendai, a profesjonalne występy na boisku zakończył po sezonie w 2003 roku.

Jako piłkarz występował również w reprezentacji Japonii, w której zadebiutował 31 maja 1992 roku pod okiem trenera Hansa Oofta. Jego głównym zadaniem na boisku było wtedy odbieranie piłki i podawanie jej do lepiej wyszkolonych kolegów. Łącznie zagrał w kadrze narodowej 35 razy i strzelił 1 gola w towarzyskim meczu z Australią 10 lutego 1996 roku. Warto wspomnieć, że pochodzi z rodziny o mocnych tradycjach piłkarskich. Jego brat Hiroshi oraz synowie Keigo i Shohei również grali zawodowo w piłkę nożną.

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Hajime Moriyasu - kariera i najważniejsze informacje

Po zakończeniu gry w piłkę Hajime Moriyasu zajął się pracą trenerską i na początku swojej drogi odnosił duże sukcesy z drużyną Sanfrecce Hiroshima. W lipcu 2017 roku zrezygnował z posady po serii słabych wyników ligowych. Rok później, po Mistrzostwach Świata w Rosji, gdzie był asystentem w sztabie szkoleniowym, został wyznaczony na głównego selekcjonera reprezentacji Japonii. Pracował także z młodzieżową kadrą tego kraju, którą prowadził od października 2017 roku do lipca 2021 roku. Na turnieju w Katarze w 2022 roku jego drużyna pokonała mocnych europejskich rywali, takich jak Niemcy i Hiszpania, awansując do 1/8 finału turnieju.

Imię i nazwisko: Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu Narodowość (pochodzenie): Japonia

Japonia Trener klubowy: Sanfrecce Hiroshima (2012-2017)

Sanfrecce Hiroshima (2012-2017) Trener reprezentacji: Japonia młodzieżowa (2006-2007), Japonia U23 (2017-2021), Japonia (od 2018 r.)

Hajime Moriyasu - sukcesy i osiągnięcia

Hajime Moriyasu ma na swoim koncie sporo sukcesów jako trener oraz jako piłkarz. W 1992 roku wygrał z reprezentacją Japonii Puchar Azji, choć w samym finale nie zagrał z powodu zawieszenia za kartki. Z kolei jako trener 3 razy zdobył mistrzostwo ligi japońskiej w 2012, 2013 oraz 2015 roku z klubem Sanfrecce Hiroshima. W tych samych latach 3 razy wygrywał także Superpuchar Japonii i odbierał nagrody dla najlepszego trenera w lidze. Praca z reprezentacją przyniosła mu finał Pucharu Azji w 2019 roku, a w 2022 roku otrzymał tytuł Azjatyckiego Trenera Roku. Obecnie może pochwalić się wynikiem ponad 70 procent wygranych spotkań na stanowisku selekcjonera dorosłej kadry Japonii.