Trener reprezentacji Maroka - Mohamed Ouahbi. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Mohamed Ouahbi - życiorys

Mohamed Ouahbi urodził się 7 września 1976 roku w belgijskim Schaerbeek niedaleko Brukseli. Pochodzi z rodziny o marokańskich korzeniach, która w przeszłości wyemigrowała z okolic miasta Nador. Jako młody człowiek studiował pedagogikę, ponieważ chciał połączyć pracę zawodową z piłką nożną. Jego zainteresowanie futbolem zaczęło się w wieku 10 lat podczas mistrzostw świata w 1986 roku, kiedy kibicował reprezentacjom Belgii oraz Maroka. Swoją ścieżkę w roli trenera rozpoczął bardzo wcześnie, bo w wieku 21 lat. Zajął się wtedy szkoleniem dzieci i nastolatków, co pozwalało mu na wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w praktyce.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Mohamed Ouahbi - kariera i najważniejsze informacje

Pierwszym miejscem pracy trenera był klub Maccabi Brussels, gdzie od 1997 roku przez 6 lat trenował zespoły młodzieżowe. Następnie przeniósł się do klubu Anderlecht i spędził tam kolejne 17 lat swojej kariery. W tej drużynie prowadził grupy wiekowe od U9 do U21 i pełnił funkcję asystenta trenera. Po odejściu z Belgii rozpoczął pracę dla marokańskiej federacji piłkarskiej. Najpierw trenował kadrę Maroka do lat 20 oraz do lat 23. W marcu 2026 roku zastąpił Walida Regragui i został nowym selekcjonerem pierwszej reprezentacji Maroka.

Imię i nazwisko: Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi Data urodzenia: 07.09.1976

07.09.1976 Miejsce urodzenia: Schaerbeek (Belgia)

Schaerbeek (Belgia) Narodowość (pochodzenie): Belgia / Maroko

Belgia / Maroko Trener klubowy: Maccabi Brussels (youth) (1997-2003), Anderlecht (2003-2021), Anderlecht U21 (2014-2015)

Maccabi Brussels (youth) (1997-2003), Anderlecht (2003-2021), Anderlecht U21 (2014-2015) Trener reprezentacji: Maroko U20 (2022-2025), Maroko U23 (2025-2026), Maroko (od 2026 r.)

Mohamed Ouahbi - sukcesy i osiągnięcia

Największe sukcesy trenera wiążą się z jego pracą z młodzieżą. W sezonie 2017/2018 zdobył mistrzostwo Belgii z drużyną Anderlecht do lat 17. Przełom w jego karierze trenerskiej nastąpił w 2025 roku podczas pracy z młodzieżową reprezentacją Maroka. Najpierw wygrał z kadrą turniej w Chile i zajął drugie miejsce w rozgrywkach w Egipcie. Następnie odniósł swój największy sukces jako trener. Reprezentacja Maroka do lat 20 pod jego wodzą zdobyła mistrzostwo świata po zwycięstwie w finale nad drużyną Argentyny.