Trener reprezentacji Niemiec - Julian Nagelsmann. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Julian Nagelsmann - życiorys

Julian Nagelsmann urodził się 23 lipca 1987 roku w mieście Landsberg am Lech. Swoją przygodę z piłką zaczynał jako zawodnik, ale musiał zrezygnować z grania w wieku zaledwie 20 lat z powodu poważnych uszkodzeń kolana. Po przedwczesnym zakończeniu kariery na boisku zaczął studia, a niedługo potem zajął się trenowaniem młodzieży w klubach 1860 Monachium oraz TSG Hoffenheim. W tym samym czasie przeżył rodzinną tragedię, ponieważ nagle stracił ojca. Prywatnie szkoleniowiec jest wegetarianinem i lubi spędzać czas na rowerze górskim, nartach czy deskorolce.

Zanim na dobre wszedł do wielkiego futbolu, zbierał doświadczenie jako skaut dla innego znanego trenera Thomasa Tuchela. Jego życie prywatne również budzi zainteresowanie, ponieważ w 2023 roku rozstał się z żoną Vereną, z którą ma dwójkę dzieci. Następnie związał się z niemiecką dziennikarką sportową. Poza piłką nożną miał też epizod z hokejem na lodzie, w którego grał przez około 3 lata w lokalnych zespołach. Obecnie skupia się w pełni na prowadzeniu kadry narodowej swojego kraju.

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Julian Nagelsmann - kariera i najważniejsze informacje

Niemiecki trener przeszedł do historii jako najmłodszy szkoleniowiec w Bundeslidze, obejmując pierwszą drużynę TSG Hoffenheim w wieku 28 lat. Zyskał tam przydomek Mini Mourinho i wprowadził ten zespół do Ligi Mistrzów. Jego styl opiera się na ciągłym ataku, szybkim odbiorze piłki zaraz po jej stracie oraz długim utrzymywaniu się przy niej podczas meczu. Z czasem przeniósł się do klubu RB Lipsk, a w 2021 roku trafił do Bayernu Monachium. Po zwolnieniu z drużyny z Bawarii w marcu 2023 roku objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Imię i nazwisko: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann Data urodzenia: 23.07.1987

23.07.1987 Miejsce urodzenia: Landsberg am Lech (Niemcy)

Landsberg am Lech (Niemcy) Narodowość (pochodzenie): Niemcy

Niemcy Trener klubowy: 1860 Monachium U17 (2008-2010), TSG Hoffenheim zespoły młodzieżowe (2010-2016), TSG Hoffenheim, RB Lipsk (2019-2021), Bayern Monachium (2021-2023)

1860 Monachium U17 (2008-2010), TSG Hoffenheim zespoły młodzieżowe (2010-2016), TSG Hoffenheim, RB Lipsk (2019-2021), Bayern Monachium (2021-2023) Trener reprezentacji: Niemcy (od 2023 r.)

Julian Nagelsmann - sukcesy i osiągnięcia

Jako szkoleniowiec Bayernu Monachium wywalczył mistrzostwo Niemiec w sezonie 2021/2022 oraz dwukrotnie zdobył krajowy Superpuchar. Wcześniej notował bardzo dobre wyniki z zespołem RB Lipsk, z którym w 2020 roku dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Został doceniony również w plebiscytach indywidualnych, zdobywając tytuł trenera sezonu w Niemczech w 2017 roku. Według dostępnych statystyk jego drużyny wygrały prawie 55 procent ze wszystkich rozegranych spotkań. Jego zespoły rozegrały łącznie około 350 meczów, z czego blisko 200 zakończyło się zwycięstwem.