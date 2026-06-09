Trener reprezentacji Tunezji - Sabri Lamouchi. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Sabri Lamouchi - życiorys

Sabri Lamouchi urodził się 9 listopada 1971 roku w Lyonie w rodzinie o tunezyjskim pochodzeniu. Posiada on zarówno obywatelstwo francuskie, jak i tunezyjskie. Zanim został trenerem, grał zawodowo w piłkę nożną na pozycji pomocnika. Swoją karierę na boisku budował we Francji w takich klubach jak Auxerre i AS Monaco, a następnie we Włoszech grając dla Parmy i Interu Mediolan. Lamouchi zagrał też 12 razy w reprezentacji Francji, a tuż przed mistrzostwami świata w 1998 roku trener usunął go z ostatecznej kadry.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Sabri Lamouchi - kariera i najważniejsze informacje

Karierę trenerską Sabri Lamouchi rozpoczął w maju 2012 roku jako selekcjoner reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Z tą kadrą udało mu się awansować na mistrzostwa świata w 2014 roku. Po zakończeniu pracy z afrykańskim zespołem trener zaczął prowadzić drużyny klubowe na trzech różnych kontynentach. W Europie odpowiadał za wyniki takich ekip jak francuskie Rennes, angielskie Nottingham Forest oraz walijskie Cardiff City. Pracował także przez wiele lat w ligach arabskich, a w styczniu 2026 roku został oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Tunezji.

Imię i nazwisko: Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi Data urodzenia: 09.11.1971

09.11.1971 Miejsce urodzenia: Lyon (Francja)

Lyon (Francja) Narodowość (pochodzenie): Francja (Tunezja)

Francja (Tunezja) Trener klubowy: El Jaish (2014-2017), Rennes (2017-2018), Nottingham Forest (2019-2020), Al-Duhail (2020-2021), Cardiff City (2023), Al-Riyadh (2024-2025), Al-Diriyah (2025)

El Jaish (2014-2017), Rennes (2017-2018), Nottingham Forest (2019-2020), Al-Duhail (2020-2021), Cardiff City (2023), Al-Riyadh (2024-2025), Al-Diriyah (2025) Trener reprezentacji: Wybrzeże Kości Słoniowej (2012-2014), Tunezja (od 2026 r.)

Sabri Lamouchi - sukcesy i osiągnięcia

Sabri Lamouchi zanotował sukcesy zarówno w czasie gry na boisku, jak i podczas pracy w roli trenera. Jako piłkarz wywalczył mistrzostwo Francji z drużynami Auxerre oraz AS Monaco, a z ekipą Parmy zdobył Puchar Włoch. Kiedy rozpoczął karierę szkoleniowca, jego największym osiągnięciem z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej był awans na finały mistrzostw świata w Brazylii. W piłce klubowej doprowadził zespół El Jaish do zwycięstwa w katarskim pucharze w 2016 roku, wygrywając przy okazji ponad połowę wszystkich spotkań tej drużyny. Warto dodać, że podczas pracy w klubie Nottingham Forest na zapleczu ligi angielskiej wybrano go dwukrotnie najlepszym trenerem miesiąca.