Victor Lindelof - statystyki, kariera i sukcesy szwedzkiego piłkarza

Victor Lindelof - życiorys i kariera

Victor Lindelof rozpoczął profesjonalną karierę już w wieku 15 lat, debiutując w szwedzkim zespole Västerås SK w październiku 2009 roku. Szybko pomógł drużynie w awansie do wyższej ligi, co przyciągnęło uwagę zagranicznych skautów. Latem 2012 roku szwedzki obrońca dołączył do portugalskiej Benfiki, gdzie na początku ogrywał się w drużynach młodzieżowych i zespole rezerw. Z czasem przebił się do pierwszej jedenastki, zdobywając z tym klubem aż trzy tytuły mistrza Portugalii. Jego dobra postawa zaowocowała w czerwcu 2017 roku głośnym transferem do Manchesteru United, który zapłacił za niego 35 milionów euro. W angielskim zespole spędził kolejne lata, zdobywając między innymi Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.

Po zakończeniu sezonu latem 2025 roku Lindelof zmienił otoczenie i przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do Aston Villi. Decyzja ta okazała się trafiona, ponieważ już w kolejnym roku świętował z nowym zespołem wygraną w finale Ligi Europy. Równolegle obrońca budował swoją pozycję w reprezentacji Szwecji, w której zadebiutował w marcu 2016 roku, a w sierpniu 2021 roku został jej pełnoprawnym kapitanem. Poza boiskiem szwedzki piłkarz prowadzi spokojne życie rodzinne z żoną Mają i dwójką synów. W mediach głośno było o sytuacji z sierpnia 2020 roku, kiedy to w swoim rodzinnym mieście dogonił i zatrzymał złodzieja, który próbował okraść 90-letnią kobietę. Z kolei na początku 2022 roku jego bliscy przeżyli chwile grozy, gdy podczas meczu do ich domu włamali się rabusie, choć na szczęście nikomu nic się nie stało.

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Victor Lindelof - najważniejsze informacje

Obrońca urodził się 17 lipca 1994 roku w szwedzkim mieście Västerås i to właśnie tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Pełne nazwisko zawodnika to Victor Jörgen Nilsson Lindelöf, ale w świecie sportu znany jest po prostu pod swoimi dwoma głównymi członami. Piłkarz mierzy 187 centymetrów wzrostu i na boisku występuje na pozycji środkowego obrońcy. Ciekawym epizodem z jego młodości są testy w angielskim Stoke City w 2011 roku, po których nie zaoferowano mu jednak kontraktu. Zanim na dobre zadomowił się w seniorskiej kadrze narodowej, w 2015 roku wygrał ze swoją reprezentacją mistrzostwo Europy do lat 21. Szwed strzelił wtedy decydującego gola w serii rzutów karnych podczas finałowego starcia z Portugalią. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym zawodniku.

Imię i nazwisko: Victor Jörgen Nilsson Lindelöf

Victor Jörgen Nilsson Lindelöf Data urodzenia: 17.07.1994

17.07.1994 Miejsce urodzenia: Västerås, Szwecja

Västerås, Szwecja Narodowość: Szwecja

Szwecja Pierwszy klub: Västerås SK

Västerås SK Aktualny klub: Aston Villa

Aston Villa Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 187 cm

Victor Lindelof - kariera w liczbach

Przez całą swoją sportową drogę Szwed rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Europie. Najwięcej występów zanotował w barwach Manchesteru United, dla którego zagrał łącznie 284 razy we wszystkich rozgrywkach klubowych. Warto dodać, że w sezonie ligowym na przełomie 2022 i 2023 roku mógł pochwalić się najwyższą celnością podań w całej lidze angielskiej, która wyniosła nieco ponad 93 procent. Jako środkowy obrońca rzadko wpisuje się na listę strzelców, ale wielokrotnie udowadniał swoją wartość w bloku defensywnym. W seniorskiej reprezentacji kraju przekroczył barierę 70 rozegranych meczów, zdobywając w nich kilka bramek. Dokładne zestawienie najważniejszych statystyk w jego karierze prezentuje poniższa tabela: