Viktor Gyokeres - statystyki, kariera i sukcesy szwedzkiego piłkarza

Viktor Gyokeres - życiorys i kariera

Viktor Gyokeres zaczął grać w piłkę w wieku 5 lat, a jako nastolatek zadebiutował w pierwszej drużynie szwedzkiego klubu Brommapojkarna. Dobra postawa na boisku zaowocowała transferem do angielskiego Brighton & Hove Albion w 2018 roku, jednak młody napastnik miał tam problem z regularnymi występami. Z tego powodu klub często wysyłał go na wypożyczenia do innych zespołów, takich jak FC St. Pauli oraz Swansea City. Przełom nastąpił po przejściu do Coventry City, gdzie szwedzki piłkarz zaczął seryjnie trafiać do siatki i został wiceliderem klasyfikacji strzelców na zapleczu angielskiej ekstraklasy. W lipcu 2021 roku podpisał z tym klubem stały kontrakt i łącznie zdobył dla niego 40 bramek w ciągu kilku lat gry.

Latem 2023 roku zawodnik przeniósł się do Sporting CP za 20 milionów euro i błyskawicznie stał się największą gwiazdą ligi portugalskiej. Przez dwa sezony zdobył z tym zespołem dwa tytuły mistrza kraju i dwukrotnie zostawał najskuteczniejszym graczem rozgrywek. Jego imponujące statystyki sprawiły, że w lipcu 2025 roku angielski Arsenal zdecydował się wydać na niego 63,5 miliona euro. W nowym otoczeniu napastnik natychmiast udowodnił swoją wartość i już w pierwszym sezonie poprowadził drużynę z Londynu do wygrania mistrzostwa Anglii. Gyokeres zdobył też w 2025 roku prestiżowe Trofeum Gerda Müllera dla najlepszego strzelca na świecie.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Viktor Gyokeres - najważniejsze informacje

Szwedzki napastnik urodził się 4 czerwca 1998 roku w Sztokholmie, ale ma również węgierskie korzenie ze strony swojego dziadka. Na boisku wyróżnia się dużą siłą fizyczną, świetnym przyspieszeniem oraz bardzo aktywnym udziałem w pressingu, co zmusza obrońców do popełniania błędów. Po strzeleniu gola zawodnik składa krzyżuje dłonie na twarzy, a ten charakterystyczny gest nawiązuje do postaci złoczyńcy z popularnych komiksów. W seniorskiej reprezentacji Szwecji zadebiutował w 2019 roku i szybko stał się jej kluczowym punktem. Wiosną 2026 roku walnie przyczynił się do awansu swojej kadry na mistrzostwa świata, zdobywając po drodze niezwykle ważnego hat-tricka w meczu z Ukrainą.

Imię i nazwisko: Viktor Einar Gyokeres

Viktor Einar Gyokeres Data urodzenia: 04.06.1998

04.06.1998 Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja

Sztokholm, Szwecja Narodowość: Szwecja

Szwecja Pierwszy klub: IFK Aspudden-Tellus

IFK Aspudden-Tellus Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 189 cm

Viktor Gyokeres - kariera w liczbach

Statystyki szwedzkiego zawodnika budzą szacunek i pokazują jego stały rozwój formy na przestrzeni kolejnych lat. Podczas gry dla Sporting CP napastnik osiągnął wybitny wynik 97 goli w zaledwie 102 rozegranych spotkaniach. Z kolei w swoim pierwszym sezonie w barwach Arsenalu zanotował 21 trafień we wszystkich możliwych rozgrywkach. Równie dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej, gdzie regularnie powiększa swój dorobek bramkowy w meczach reprezentacji Szwecji. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych danych liczbowych z jego dotychczasowych występów na europejskich boiskach: