Vinicius Junior - sylwetka, kariera i statystyki brazylijskiego zawodnika

Vinicius Junior - życiorys i kariera

Vinicius Junior to brazylijski napastnik, który gra obecnie w hiszpańskim zespole Real Madryt oraz w reprezentacji Brazylii. Zawodnik zaczął profesjonalną grę w piłkę w klubie Flamengo, gdzie zadebiutował w 2017 roku w wieku 16 lat. Szybko zwrócił na siebie uwagę dużych europejskich drużyn i przeszedł do Realu Madryt za 38 milionów funtów. Kwota ta była rekordem w historii piłki nożnej za zawodnika poniżej 18 roku życia. Oficjalna prezentacja piłkarza w nowym klubie odbyła się 20 lipca 2018 roku.

W barwach Realu Madryt piłkarz osiągnął swoje największe sukcesy, w tym trzykrotne mistrzostwo Hiszpanii oraz dwukrotne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Szczególnie ważne w jego karierze były finały z 2022 i 2024 roku, w których strzelał gole dające drużynie triumf. W 2024 roku zawodnik otrzymał nagrodę FIFA The Best dla najlepszego gracza na świecie i zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Złotej Piłki. Z czasem stał się kluczową postacią swojego zespołu, a w lutym 2025 roku po raz pierwszy pełnił funkcję kapitana w meczu ligowym. Piłkarz na co dzień gra z numerem 7 na koszulce, który przejął po odejściu Edena Hazarda.

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Vinicius Junior - najważniejsze informacje

Brazylijczyk urodził się 12 lipca 2000 roku w miejscowości São Gonçalo i wyznaje religię rzymskokatolicką. W seniorskiej reprezentacji narodowej zadebiutował 10 września 2019 roku podczas meczu z Peru, a w 2021 roku zdobył z nią srebrny medal w turnieju Copa América. Poza boiskiem piłkarz mocno angażuje się w sprawy społeczne i walkę z rasizmem, którego sam wielokrotnie padał ofiarą podczas gry w Hiszpanii. Prowadzi fundację charytatywną wspierającą edukację młodych ludzi w jego rodzinnym kraju. Co ciekawe, zawodnik ma korzenie w Kamerunie, co w 2024 roku potwierdziły badania genetyczne. W wolnym czasie inwestuje również w sport, ponieważ jest właścicielem portugalskiego klubu FC Alverca.

Imię i nazwisko: Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior Data urodzenia: 12.07.2000

12.07.2000 Miejsce urodzenia: São Gonçalo, Brazylia

São Gonçalo, Brazylia Narodowość: Brazylijska

Brazylijska Pierwszy klub: Flamengo

Flamengo Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Napastnik, lewoskrzydłowy

Napastnik, lewoskrzydłowy Wzrost: 176 cm

Vinicius Junior - kariera w liczbach

Piłkarz ma na swoim koncie setki rozegranych meczów na najwyższym poziomie klubowym oraz reprezentacyjnym. Pierwszą bramkę dla dorosłej reprezentacji Brazylii zdobył 24 marca 2022 roku w spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Na poziomie klubowym do połowy 2026 roku rozegrał łącznie 450 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 146 goli. Najlepszym okresem w jego karierze był sezon 2023/2024, kiedy zdobył 24 bramki w 39 meczach. Stał się również drugim najskuteczniejszym Brazylijczykiem w historii Ligi Mistrzów. Dokładne zestawienie występów i bramek zawodnika z podziałem na poszczególne zespoły znajduje się w poniższej tabeli: