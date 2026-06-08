Virgil van Dijk - statystyki, życiorys i kariera w liczbach holenderskiego obrońcy

Virgil van Dijk - życiorys i kariera

Virgil van Dijk urodził się w Bredzie i to tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W młodości pracował dorywczo jako pomywacz, a w klubie Willem II nie zaproponowano mu dorosłego kontraktu, ponieważ trenerzy uznali, że ma zbyt dużo ograniczeń. Dopiero po przenosinach do Groningen w 2010 roku jego kariera nabrała tempa, choć zaledwie rok później przeszedł bardzo poważną operację ratującą życie po zapaleniu wyrostka robaczkowego i otrzewnej. Po powrocie do pełni zdrowia przeniósł się do szkockiego klubu Celtic, gdzie dwukrotnie wygrał mistrzostwo kraju. Dobra forma zaowocowała transferem do Anglii, kiedy to jesienią 2015 roku za 13 milionów funtów kupił go Southampton.

W styczniu 2018 roku Holender przeniósł się do Liverpoolu za 75 milionów funtów, co było ówczesnym rekordem transferowym za środkowego obrońcę. Z nowym zespołem szybko sięgnął po najważniejsze trofea, wygrywając Ligę Mistrzów w 2019 roku oraz zdobywając upragnione przez kibiców mistrzostwo Anglii w kolejnym sezonie. Jego regularne występy zostały przerwane przez kontuzję więzadła krzyżowego pod koniec 2020 roku, ale po długiej rehabilitacji zawodnik wrócił do regularnej gry na najwyższym poziomie. Ostatecznie przejął opaskę kapitana w zespole z Anfield, a w 2025 roku zagrał w każdej minucie ligowych rozgrywek jako najstarszy zawodnik z pola w historii ligi. Wielu ekspertów oraz innych zawodników wielokrotnie wyróżniało jego siłę fizyczną, szybkość i umiejętność czytania gry na boisku.

Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego

Virgil van Dijk - najważniejsze informacje

Piłkarz ma bardzo ciekawe korzenie, ponieważ jego ojciec jest Holendrem, a matka ma pochodzenie afro-surinamskie i chińskie. Na koszulce meczowej od lat nosi tylko swoje imię, co wynika z trudnych relacji rodzinnych i faktu, że ojciec opuścił dom, gdy chłopiec miał 11 lat. W dorosłej reprezentacji Holandii zadebiutował jesienią 2015 roku w meczu przeciwko Kazachstanowi. Trener Ronald Koeman mianował go kapitanem drużyny narodowej w marcu 2018 roku. Prywatnie obrońca od lat jest związany z Rike Nooitgedagt, z którą wziął ślub latem 2017 roku i wspólnie wychowują czworo dzieci. W ramach uznania dla jego osiągnięć jeden z młodzieżowych stadionów w Holandii otrzymał trybunę nazwaną jego imieniem.

Imię i nazwisko: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk Data urodzenia: 8 lipca 1991 roku

8 lipca 1991 roku Miejsce urodzenia: Breda, Holandia

Breda, Holandia Narodowość: Holandia

Holandia Pierwszy klub: Groningen

Groningen Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 195 cm

Virgil van Dijk - kariera w liczbach

Przez całą swoją dotychczasową drogę zawodową holenderski obrońca rozegrał ponad 600 oficjalnych spotkań w piłce klubowej. Najwięcej występów zaliczył w barwach Liverpoolu, gdzie zagrał ponad 370 razy i zdobył kilkadziesiąt bramek. Wcześniej regularnie budował swoje statystyki w zespołach Groningen, Celtic oraz Southampton. Dla reprezentacji narodowej wystąpił 90 razy, dorzucając do tego 12 trafień, a swojego pierwszego gola w kadrze strzelił w meczu towarzyskim przeciwko Portugalii. Dokładne zestawienie meczów i bramek z podziałem na drużynę narodową oraz poszczególne kluby prezentuje poniższa tabela: