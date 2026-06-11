William Saliba - sylwetka, kariera i statystyki francuskiego zawodnika

William Saliba - życiorys i kariera

William Saliba gra na pozycji środkowego obrońcy i jest ceniony za swoją siłę, szybkość oraz bardzo celne podania. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w wieku 6 lat pod okiem ojca Kyliana Mbappe, a w 2016 roku trafił do akademii Saint-Étienne. To właśnie w tym klubie podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt i we wrześniu 2018 roku zadebiutował w dorosłej piłce podczas wygranego meczu ligowego z Toulouse. Jego dobra gra bardzo szybko przyciągnęła uwagę zagranicznych drużyn, w tym Tottenhamu, ale ostatecznie latem 2019 roku zawodnik przeniósł się do klubu Arsenal za kwotę około 27 milionów funtów. Londyński zespół nie od razu dał mu szansę regularnej gry, dlatego obrońca spędził kolejne sezony na wypożyczeniach w zespołach Saint-Étienne, OGC Nice oraz Olympique Marsylia.

Wypożyczenia okazały się dobrą decyzją, ponieważ we Francji piłkarz nabrał potrzebnego doświadczenia, co pozwoliło mu wrócić do Anglii jako dużo lepszy zawodnik. Zadebiutował w Premier League w barwach klubu Arsenal na początku sierpnia 2022 roku i błyskawicznie stał się podstawowym graczem pierwszej jedenastki. W sezonie 2023/24 rozegrał każdą możliwą minutę w lidze angielskiej, co dało łącznie 3420 minut na boisku i sprawiło, że na stałe zapisał się w historii londyńskiej drużyny. Środkowy obrońca wypracował świetną współpracę na boisku z Gabrielem, a jego wysoka forma została nagrodzona nowym kontraktem ważnym do 2030 roku. Wraz z angielskim klubem zdobył mistrzostwo kraju w sezonie 2025/26 i wielokrotnie trafiał do drużyny roku ligi angielskiej.

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William Saliba - najważniejsze informacje

Francuski obrońca urodził się 24 marca 2001 roku w miejscowości Bondy we Francji. Ma ciekawe korzenie, ponieważ jego ojciec pochodzi z Libanu, a matka z Kamerunu. Oprócz bardzo udanej kariery klubowej piłkarz jest także ważnym punktem reprezentacji Francji, do której po raz pierwszy powołano go w marcu 2022 roku w miejsce kontuzjowanego kolegi z drużyny. Rozegrał z kadrą narodową Mistrzostwa Świata w 2022 roku w Katarze, gdzie wywalczył wicemistrzostwo, a także pojechał na turniej UEFA Euro 2024, po którym wybrano go do najlepszej drużyny całych mistrzostw. Dzięki swoim bardzo regularnym i pewnym występom obrońca trafił w 2024 roku do jedenastki najlepszych piłkarzy na świecie.

Imię i nazwisko: William Alain André Gabriel Saliba

William Alain André Gabriel Saliba Data urodzenia: 24.03.2001

24.03.2001 Miejsce urodzenia: Bondy, Francja

Bondy, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: Saint-Étienne

Saint-Étienne Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 192 cm

William Saliba - kariera w liczbach

Kariera środkowego obrońcy obfituje w liczne występy zarówno na boiskach krajowych, jak i na arenie międzynarodowej. Piłkarz zgromadził dziesiątki rozegranych spotkań na poziomie ligi francuskiej oraz angielskiej, a także regularnie reprezentuje swój kraj. Do maja 2026 roku zagrał w niemal trzystu meczach klubowych, w których udało mu się zdobyć kilka bramek, najczęściej po stałych fragmentach gry. Najwięcej meczów w swojej karierze zaliczył do tej pory w londyńskim zespole Arsenal, gdzie uzbierał ponad 180 występów we wszystkich rozgrywkach. Dokładne zestawienie jego statystyk w kadrze narodowej oraz w poszczególnych klubach znajduje się w tabeli poniżej: