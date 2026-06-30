Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-30 21:07

Starcie Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią na Mundialu 2026 to mecz 1/16 finału rozegrany na AT&T Stadium w Dallas. Reprezentacje spotkały się 30 czerwca, by powalczyć o awans do kolejnego etapu mistrzostw świata. Jaki padł wynik i kto zdołał wpisać się na listę strzelców? Poniżej możecie sprawdzić składy oraz statystyki meczu obu drużyn.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle flag Wybrzeża Kości Słoniowej i Norwegii, symbolizujący emocje Mundialu 2026 i walkę o trofeum, w tle stadion sportowy. Aktualne wyniki i składy obu reprezentacji znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ivory Coast-Norway (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia

  • Wybrzeże Kości Słoniowej [1:2] Norwegia

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia - STATYSTYKI

StatystykaWybrzeże Kości SłoniowejNorwegia
Bramki12
Kto strzelił

A. Diallo (74')

A. Nusa (39')

E. Haaland (86')

Liczba kartek01
Kartki żółte-

A. Nusa (45+1')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. Inao Oulai (60')

A. Bonny (60')

N. Pepe (87')

Y. Diomande (90+3')

G. Konan (90+3')

A. Sorloth (71')

A. Nusa (71')

M. Pedersen (83')

Strzały celne44
Strzały niecelne82
Wszystkie strzały129
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego98
Strzały spoza pola karnego31
Faule66
Rzuty rożne123
Spalone22
Posiadanie piłki46%54%
Interwencje bramkarza13
Wszystkie podania390471
Celne podania332413
Skuteczność podań85%88%
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE

Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:

  • Yahia Fofana (bramkarz)
  • Guéla Doué (obrońca)
  • Odilon Kossounou (obrońca)
  • Emmanuel Agbadou (obrońca)
  • Ghislain Konan (obrońca)
  • Ibrahim Sangaré (pomocnik)
  • Nicolas Pépé (pomocnik)
  • Franck Kessié (pomocnik)
  • Christ Inao Oulaï (pomocnik)
  • Yan Diomande (pomocnik)
  • Ange-Yoan Bonny (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed Koné (bramkarz)
  • Alban Lafont (bramkarz)
  • Ousmane Diomande (obrońca)
  • Wilfried Singo (obrońca)
  • Christopher Operi (obrońca)
  • Evan Ndicka (obrońca)
  • Jean Michaël Seri (pomocnik)
  • Seko Fofana (pomocnik)
  • Parfait Guiagon (pomocnik)
  • Simon Adingra (napastnik)
  • Amad Diallo (napastnik)
  • Bazoumana Touré (napastnik)
  • Elye Wahi (napastnik)
  • Oumar Diakité (napastnik)
  • Evann Guessand (napastnik)

Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Marcus Pedersen (obrońca)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Antonio Nusa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Fredrik Aursnes (pomocnik)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Andreas Schjelderup (napastnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)
Robert Lewandowski zarobki
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