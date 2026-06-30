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Wynik meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia
- Wybrzeże Kości Słoniowej [1:2] Norwegia
Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|Norwegia
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
A. Diallo (74')
A. Nusa (39')
E. Haaland (86')
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
A. Nusa (45+1')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. Inao Oulai (60')
A. Bonny (60')
N. Pepe (87')
Y. Diomande (90+3')
G. Konan (90+3')
A. Sorloth (71')
A. Nusa (71')
M. Pedersen (83')
|Strzały celne
|4
|4
|Strzały niecelne
|8
|2
|Wszystkie strzały
|12
|9
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|9
|8
|Strzały spoza pola karnego
|3
|1
|Faule
|6
|6
|Rzuty rożne
|12
|3
|Spalone
|2
|2
|Posiadanie piłki
|46%
|54%
|Interwencje bramkarza
|1
|3
|Wszystkie podania
|390
|471
|Celne podania
|332
|413
|Skuteczność podań
|85%
|88%
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE
Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:
- Yahia Fofana (bramkarz)
- Guéla Doué (obrońca)
- Odilon Kossounou (obrońca)
- Emmanuel Agbadou (obrońca)
- Ghislain Konan (obrońca)
- Ibrahim Sangaré (pomocnik)
- Nicolas Pépé (pomocnik)
- Franck Kessié (pomocnik)
- Christ Inao Oulaï (pomocnik)
- Yan Diomande (pomocnik)
- Ange-Yoan Bonny (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed Koné (bramkarz)
- Alban Lafont (bramkarz)
- Ousmane Diomande (obrońca)
- Wilfried Singo (obrońca)
- Christopher Operi (obrońca)
- Evan Ndicka (obrońca)
- Jean Michaël Seri (pomocnik)
- Seko Fofana (pomocnik)
- Parfait Guiagon (pomocnik)
- Simon Adingra (napastnik)
- Amad Diallo (napastnik)
- Bazoumana Touré (napastnik)
- Elye Wahi (napastnik)
- Oumar Diakité (napastnik)
- Evann Guessand (napastnik)
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Marcus Pedersen (obrońca)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Antonio Nusa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Egil Selvik (bramkarz)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Fredrik Aursnes (pomocnik)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Andreas Schjelderup (napastnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)