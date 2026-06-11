Yassine Bounou - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Yassine Bounou - życiorys i kariera

Yassine Bounou przyszedł na świat 5 kwietnia 1991 roku w Montrealu, ale już jako 3-latek przeniósł się z rodziną do Maroka. Piłkę nożną zaczął trenować w wieku 8 lat, gdy zapisał się do akademii klubu Wydad AC. Początkowo grał w polu, jednak z powodu wysokiego wzrostu trenerzy szybko postawili go na bramce i tam już pozostał. W pierwszej drużynie marokańskiego zespołu zadebiutował w 2011 roku w ważnym meczu finałowym Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Rok później wyjechał do Europy i podpisał kontrakt z hiszpańskim Atlético Madryt, gdzie występował w zespole rezerw. W poszukiwaniu regularnej gry poszedł na wypożyczenie do drużyny Real Saragossa, a następnie trafił do klubu Girona, któremu mocno pomógł w awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

Prawdziwy rozkwit jego klubowej przygody nastąpił po transferze do zespołu Sevilla w 2019 roku. Z tą ekipą dwukrotnie wygrał Ligę Europy, a w 2021 roku strzelił nawet gola w końcówce meczu ligowego z zespołem Real Valladolid. W barwach tego klubu został też wybrany najlepszym bramkarzem ligi hiszpańskiej w sezonie 21/22. Równie wybitne rzeczy robił w reprezentacji Maroka, z którą zajął 4. miejsce na mistrzostwach świata w 2022 roku po obronie rzutów karnych w kluczowym spotkaniu przeciwko Hiszpanii. W połowie 2023 roku bramkarz postanowił zmienić otoczenie i podpisał 3-letni kontrakt z saudyjskim zespołem Al Hilal. Poza boiskiem piłkarz chętnie angażuje się w pomoc innym, co udowodnił w 2023 roku, kiedy razem z kolegami z kadry oddawał krew dla ofiar trzęsienia ziemi w ojczystym kraju.

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Yassine Bounou - najważniejsze informacje

Bramkarz urodził się na terytorium Kanady, ale posiada obywatelstwo Maroka i to właśnie w tych barwach występuje na arenie międzynarodowej. Mimo początkowych propozycji z kanadyjskiej federacji piłkarskiej od samego początku wolał reprezentować kraj pochodzenia swoich rodziców. Przez wiele lat budował silną pozycję na hiszpańskich boiskach, gdzie zapracował na miano niezwykle solidnego golkipera. Zawodnik jest wyznania muzułmańskiego i cieszy się ogromnym szacunkiem w swoim kraju. Bounou bardzo regularnie zajmuje czołowe miejsca w plebiscytach na najlepszego gracza na swojej pozycji w całej Afryce oraz na świecie. Zestawienie podstawowych danych o marokańskim bramkarzu prezentuje się następująco.

Imię i nazwisko: Yassine Bounou

Yassine Bounou Data urodzenia: 5 kwietnia 1991 roku

5 kwietnia 1991 roku Miejsce urodzenia: Montreal, Kanada

Montreal, Kanada Narodowość: Maroko

Maroko Pierwszy klub: Wydad AC

Wydad AC Aktualny klub: Al Hilal

Al Hilal Pozycja na boisku: Bramkarz

Bramkarz Wzrost: 195 cm

Yassine Bounou - kariera w liczbach

Yassine Bounou zaliczył w swojej karierze kilkaset oficjalnych występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w różnych zakątkach świata. Do pierwszej połowy 2026 roku licznik jego spotkań w samych tylko barwach klubowych dobił do 448 meczów we wszystkich możliwych turniejach. Co ciekawe, mimo ciągłej gry na bramce ten zawodnik ma na koncie 1 oficjalnego gola zdobytego z gry na hiszpańskich boiskach. W reprezentacji narodowej rozegrał prawie 90 spotkań na przestrzeni kilkunastu lat. Jego liczby wyraźnie pokazują bardzo równą formę i brak poważnych kontuzji na kolejnych etapach kariery. Kompletne podsumowanie najważniejszych statystyk i liczby meczów znajduje się w tabeli poniżej: