Długa lista pechowców Rakowa

Sytuacja personalna w zespole wicemistrzów Polski jest trudna. Wiadomo, że wiele miesięcy z głowy ma Władysław Koczerhin. Nieco prędzej – ale nieprędko – wróci do gry Jean Carlos Silva. Ivi Lopez rehabilituje się w ojczyźnie. - Niebawem wróci do Polski – zapowiada trener Papszun, ale powrót na boisko zabierze mu kolejne tygodnie. Ostatecznie zaś zniknął z częstochowskiej kadry Gustav Berggren, który kontynuować będzie karierę w New York Red Bulls.

Raków: powrót rekonwalescentów

Nieco lepsze wiadomości dotyczą innych rekonwalescentów. Kilkunastominutowe występy w Katowicach, w wygranym 1:0 meczu z GKS-em, zanotowali już Eric Otieno i Adriano Amorim. Obaj będą więc do dyspozycji Marka Papszuna na pucharowe starcie. Niespodziewanie za to znak zapytania szkoleniowiec postawił przy innej ważnej postaci drużyny.

Niedobra wiadomość: trening bez Brunesa

- Dzisiaj nie trenował Brunes i nie wiemy, czy będzie w czwartek do dyspozycji, czy też nie – opiekun Rakowa potwierdził nieobecność Norwega w gronie zawodników biorących udział w środowych zajęciach. To dość niespodziewana – i niepokojąca – wiadomość. Brunes był najlepszym strzelcem Rakowa w minionym sezonie ligowym. Ten obecny też zaczął od „fajerwerków” – to on zdobył na Arenie Katowice zwycięskiego gola dla częstochowian.

Marek Papszun myśli o zaliczce na rewanż

Marek Papszun – mimo powyższej wiadomości – nie wpadał jednak w popłoch. - Cieszymy się, że wracamy do gry w europejskich pucharach po rocznej nieobecności. Będziemy walczyć, żeby zajść jak najdalej i grać jak najdłużej. Z Żiliną będziemy się starali wygrać i zapewnić sobie zaliczkę na mecz wyjazdowy – zapowiadał szkoleniowiec wicemistrzów.

Zoran Arsenić: „Mam żal”

Pełen werwy jest też kapitan drużyny. - Mam żal, że w fazie grupowej (w sezonie 2023/24 - dop. aut.) zagrałem tylko 10 minut ze Sportingiem – Zoran Arsenić przypominał serię nieszczęśliwych przypadków, które wyeliminowały go z udziału w emocjonujących bojów Rakowa. - Dlatego bardzo chcę, żebyśmy zagrali w fazie ligowej – zapowiedział Chorwat.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Raków - MŠK Żilina?

Początek meczu Raków - MŠK Żilina w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji na stadionie w Częstochowie w czwartek o godz. 21.00. Transmisja w TVP Sport.

