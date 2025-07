Banik Ostrawa - Legia Warszawa: relacja na żywo. Wojskowi grają w Czechach!

Banik - Legia: relacja na żywo

Trwa walka Legii Warszawa o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Po dalekim wyjeździe do Kazachstanu, tym razem geograficznie trafiło się dobrze. W Ostrawie, w pobliżu granicy z Polską, Wojskowi spróbują wywalczyć jak najlepszy wynik z Banikiem przed przyszłotygodniowym rewanżem. Ale czy to im się uda?

Zapraszamy na naszą relację na żywo z meczu Banik Ostrawa - Legia Warszawa w II rundzie eliminacji Ligi Europy.

Banik Ostrawa - Legia Warszawa KONIEC MECZU Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 (1:1)! Do samego końca powalczyli "Wojskowi" o korzystny wynik w Czechach i wyjeżdżają z remisem, który może im wiele dać w kontekście przyszłotygodniowego rewanżu. Tymczasem serdecznie dziękujemy już za relację! 90+4' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 UFFF... Frydrych trafia do bramki Legii po raz drugi wykorzystując dośrodkowanie z rzutu wolnego, ale na szczęście dla ekipy z Warszawy był na spalonym. 90+3' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 Jeszcze żółta kartka dla Biczachczjana. 90+2' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 Sędzia doliczył 5 minut. 90' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 "Wojskowi" być może bardzo docenią tego gola za tydzień, po rewanżu. 88' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:2 GOOOOOOOOL! WAŻNA BRAMKA LEGII! Stojanović przerzucił piłkę do Elitima, a ten dograł w pole bramkowe do Nsame i Kameruńczyk z bliskiej odległości trafił na 2:2! 87' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 "Wojskowi" jeszcze próbują... 85' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Duże szczęście Legii... Czesi nie zdołali wbić piłki do siatki z bliskiej odległości. 82' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 W Legii jeszcze Goncalves zmienia Kapustkę. 80' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Banik uspokaja grę i szanuje prowadzenie. 77' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Elitim niecelnie. Holec nie musiał interweniować. 75' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Nieudany strzał głową Augustyniaka po dośrodkowaniu Biczachczjana z rzutu rożnego. 74' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Kolejne zmiany w Legii - na boisku Biczachczjan i Stojanović, schodzą Chodyna oraz Morishita. 70' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 Po wejściu Nsame wydawało się już, że to Legia będzie nieco bliżej sukcesu w tym meczu, tymczasem... Na razie "Wojskowi" nie radzą sobie po stracie gola. 67' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 A oto pudło Kacpra Chodyny z końcówki pierwszej połowy... 😱 Jak on tego nie trafił?! Niesamowite pudło Kacpra Chodyny ❌



📺 Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go! pic.twitter.com/PSvWVNnGeQ — Polsat Sport (@polsatsport) July 24, 2025 65' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 2:1 GOL DLA BANIKA OSTRAWA. Legioniści stracili piłkę przed własnym polem karnym i Michal Frydrych znakomitym strzałem sprzed pola karnego trafił do siatki Kacpra Tobiasza. 63' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 I od razu Kameruńczyk miał dobrą szansę! Oddał strzał, jednak został zablokowany i piłka wylądowała na siatce. 62' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Pierwsza zmiana w Legii - Jean-Pierre Nsame w miejsce Ilji Szkuryna. 59' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Faul taktyczny Rafała Augustyniaka i żółta kartka dla piłkarza Legii Warszawa. 57' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Podobnie jak w pierwszej połowie, tak i po zmianie stron boiska Banik na początku potrafi zagrozić Legii. 54' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Buchta trafia w słupek! Zagotowało się pod bramką Legii! 52' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Chwila przerwy - Prekop po jednym ze starć potrzebował bandaża na głowę. 50' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Vinagre złapany na spalonym. 47' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Chodyna ruszył w kierunku bramki Banika, ale nie zdołał celnie obsłużyć Morishity. To była obiecująca szansa Legii! 46' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Druga połowa rozpoczęta! Bez zmian w składzie Legii. PRZERWA Do przerwy remis. #FCBLEG 1:1 pic.twitter.com/mM9YaklYKf — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 24, 2025 PRZERWA: Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Kwadrans dla obu drużyn! Po kiepskim początku i stracie gola, Legia tylko rosła w rytm trwania pierwszej połowy. Wreszcie wyrównała za sprawą Bartosza Kapustki, a mogła nawet prowadzić, ale w dobrej sytuacji spudłował Kacper Chodyna. Czekamy na drugą odsłonę! 45' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Trzy minuty doliczone. 44' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 To była dobra okazja dla Legii! Kacper Chodyna znalazł się w doskonałej sytuacji w polu karnym Banika, ale fatalnie spudłował z bliskiej odległości. 39' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Rozochociła się nieco Legia po wyrównaniu w tym meczu. Teraz próbował Wszołek, ale czujnie zawodnicy Banika. 37' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Kacper Chodyna złapany na spalonym. 35' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 32' I MAMY WYRÓWNANIE! Dobra akcja Legii zakończona strzałem Kapustki, który zaskoczył bramkarza gospodarzy!#FCBLEG 1:1 pic.twitter.com/r46qfNqU5S — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 24, 2025 33' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 Paweł Wszołek wyłożył piłkę na szesnasty metr Bartoszowi Kapustce, a ten nabiegając na futbolówkę doskonale wiedział, co z tym zrobić! Kiepsko zachował się golkiper gospodarzy, Dominik Holec. 32' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:1 GOOOOOL DLA LEGII! BARTOSZ KAPUSTKA! 30' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Z utrzymywania się Legii przy piłce absolutnie nic nie wynika. 25' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 "Wojskowi" na razie bez stworzenia większego zagrożenia pod bramką Banika. 23' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Zmiana w Baniku. Ewerton w miejsce kontuzjowanego Kubali. 22' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Tymczasem dzieje się w meczu Jagiellonii w Serbii. Po niespełna 20 minutach jest już 1:1. 20' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Augustyniak to zawodnik budzący skrajne emocje. Z piłką przy nodze potrafi pokazać wiele, parę goli zawsze zapewni, nie można mu tez odmówić zaangażowania. Ale praktycznie w każdym meczu odwala coś w tyłach, tutaj w zasadzie dwa razy w jednej akcji, bo najpierw wpuścił zawodnika… — Przemysław Michalak (@PrzemysawMicha2) July 24, 2025 18' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Gorąco w polu karnym Legii po zagraniu Buchty, ale tym razem obyło się bez najgorszego... 16' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 Boula ukarany żółtą kartką za faul na Szkurynie w środku pola. 13' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 1:0 GOL DLA BANIKA... Zdobywcy Pucharu Polski już muszą gonić wynik. Matej Sin wpadł w pole karne gości, położył na ziemi Rafała Augustyniaka i pokonał Kacpra Tobiasza. 12' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Niecelne dośrodkowanie Vinagre z rzutu rożnego. 9' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Naprawdę bardzo podoba mi się stadion w Ostravie. Trochę w starym stylu, z bieżnią lekkoatletyczną. Jeszcze dziś pełny w trakcie meczu Banika z Legią.



Mini-Olimpico 🙂 — Krystian Mekka (@krystianmekka) July 24, 2025 8' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Morishita wpadł w pole karne Banika z lewej flanki, ale za daleko wypuścił sobie piłkę i z obiecującego ataku nici. 5' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Energiczny początek meczu w wykonaniu Czechów, ale na razie Legia uspokaja sytuację. 3' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Kuchta z mocnym strzałem z dystansu, ale niecelnym. 1' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 I już mogło być fatalnie dla Legii! Zamieszanie w polu karnym Wojskowych i po zagraniu Prekopa piłka trafia w poprzeczkę! 1' Banik Ostrawa - Legia Warszawa 0:0 Mecz rozpoczęty! 18:58 O 19:00 w Novim Pazarze w Serbii zagra także Jagiellonia Białystok, natomiast o 21:00 Raków Częstochowa podejmie Żilinę. 18:57 Drużyny wychodzą na boisko! 18:52 Wszystko gotowe ⚪️



🔜 #FCBLEG pic.twitter.com/DahBsta7j9 — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 24, 2025 18:50 Legia Warszawa dobrze weszła w sezon - dwukrotnie po 1:0 pokonała Aktobe z Kazachstanu, a przy tym dołożyła triumf 2:1 w Superpucharze Polski z Lechem Poznań. Jak będzie teraz z Banikiem Ostrawa? Zapraszamy na naszą relację na żywo!

