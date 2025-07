Spis treści

„Super Express”: - Ponoć dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. A pan wrócił do Żiliny, brać się za bary z pucharami i rzeczywistością ligową.

Pavol Stano: - Nie wchodzi się do tej samej, bo ona nigdy taka sama nie jest. I dziś Żilina jest inna niż pięć lat temu: inni zawodnicy, inne wyzwania. Za to klub – ten sam: z tradycjami i ambicjami.

Stano: mentalność kluczem do sukcesu?

- Kontrakt podpisał pan 11 lipca. Niewiele ma pan czasu na przygotowanie do pierwszego meczu – od razu w pucharach. Starczą dwa tygodnie, by nauczyć podopiecznych pańskich wytycznych?

- Czas jest krótki, ale nikt nie powiedział, że w te dwa tygodnie mam ich nauczyć wszystkiego. Patrzę zresztą na to w dużo dalszej perspektywie, niż dwa-trzy pierwsze mecze. Pewne rzeczy można wprowadzić szybciej – mentalne przygotowanie na przykład, inne potrzebują więcej czasu. Ale nawet w tak krótkim okresie wspólnej pracy już widzę progres u chłopaków. Więc jestem optymistycznie nastawiony.

- Ta dalsza perspektywa, zadanie przed panem postawione, to detronizacja Slovana Bratysława?

- Nie mamy ani tak mocnych nazwisk w składzie, ani tak dobrze opłacanych zawodników. Ale fundament sukcesu w piłce bywa różny: czasem jest nim samo nastawienie piłkarzy, głodnych sukcesu, nastawionych na wygrywanie i wspinanie się coraz wyżej. Będziemy grać ciekawą piłkę i będziemy dużo pracować na boisku – tego jestem pewien.

Raków faworytem, ale... „Rywalizacja zaczyna się od 0:0”

- W tych planach i zadaniach, jakie przed panem postawiono, jest też faza ligowa Ligi Konferencji?

- Podczas mojej poprzedniej pracy tutaj byliśmy bardzo blisko fazy grupowej, odpadliśmy w ostatniej rundzie kwalifikacyjnej. I potrafiliśmy parę mocnych rywali ograć. Natomiast teraz faworyt dwumeczu jest jasny. Ale to nie oznacza to, że nie powalczymy z Rakowem. Potencjał Rakowa jest większy, również pod kątem transferowym, wiele argumentów przemawia na jego rzecz, ale rywalizacja zaczyna się przecież od 0:0.

Raków kontra Żilina: wyścig mercedesa ze škodą?

- Przez kilka ostatnich lat pracował pan w Polsce. Wie pan zatem świetnie, jak postrzegany jest w Polsce Marek Papszun, jak spektakularnie wszedł do czołówki naszych trenerów. Ma w sobie coś, z czego warto czerpać?

- Szanuję jego dokonania; drogę, jaką do tej czołówki przeszedł i sposób, w jaki funkcjonuje zbudowany przez niego zespół. Ale też będę podkreślać, że wielki w tym udział zarówno ogromnego zakresu decyzyjności, jaki dostał od właściciela, jak i możliwości transferowych. Jest różnica, czy jeździsz mercedesem, czy škodą. Mówiąc obrazowo: z nas dwóch to zdecydowanie trener Papszun tym mercedesem jedzie, choć czasem na trasie škoda może go wyprzedzić.

Raków gra z Żiliną: nadzieja na dramaturgię

- W sobotę oglądał pan Raków w meczu z GKS-em bezpośrednio z trybun Areny Katowice. Zobaczył pan coś, co daje wam nadzieję na ogranie wicemistrzów Polski?

- Mówię ostrożnie i pokornie, ale i z nadzieją: wiem, że jeśli dobrze na boisku popracujemy, jesteśmy w stanie tej rywalizacji nadać sporo dramaturgii. Zrobimy wszystko, by ten dwumecz był emocjonujący.

- Jakaś szczególna postać w drużynie Rakowa w sobotę panu wpadła w oko?

- Nie będę promować zawodników rywala z nazwiska. Ale oczywiście jest tam kilku piłkarza z naprawdę wielką jakością.

