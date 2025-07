Raków bezlitosny dla rywali! Efektowna druga połowa

Choć do przerwy był bezbramkowy remis, to w drugiej połowy Raków Częstochowa okazał swą wyższość nad MSK Żilina. Wicemistrzowie Polski pokonali słowacką drużynę 3:0 i na przyszłotygodniowy rewanż udadzą się ze znaczną zaliczką. Ekipa spod Jasnej Góry jest o krok od wywalczenia awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

i Autor: Michał Dubiel/REPORTER