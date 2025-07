Nie żyje 42-letni piłkarz Ryszard Bagnicki. Zmarł nagle i niespodziewanie

Nie żyje Ryszard Bagnicki, piłkarz Ogniwa Piwiczna-Zdrój

Tragiczne informacje zostały przekazane przez klub Ogniwo Piwniczna-Zdrój. Nie żyje Ryszard Bagnicki, zawodnik drużyny z nowosądeckiej B-Klasy. Drużyna pogrążyła się w głębokiej żałobie po jego nagłej i niespodziewanej śmierci. O tragicznym odejściu poinformowano w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych drużyny.

Drużyna w komunikacie wspomina go jako pozytywnego ducha drużyny, wspominając wspólne grille, żarty i grę na murawie.

- Zawsze uśmiechnięty, gotowy do pomocy, często motywujący nas do zadań na rzecz naszego klubu. Czasami nawet sam przychodził i wykonywał pewne prace w klubie. To go bardzo cieszyło i dawało mu satysfakcję. Nie chorował, zdrowy człowiek, tak jak my. Każdemu zatem taka sytuacja mogła się przytrafić. Riczi, kto nam rozpali tak dobrze grila? Kto będzie żartował? Ten klub nigdy nie będzie już taki sam bez Ciebie – czytamy w poście na Facebooku.

Klub poinformował o dacie pogrzebu

Ostatnie pożegnanie Ryszarda Bagnickiego odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca w kościele w Zubrzyku. Pogrzeb odbędzie się o godzinie 15:00. O 14:30 odbędzie się o godzinie 14:30.

W sobotę oraz niedzielę w kaplicy w Piwnicznej-Zdoju odmawiany będzie za niego różaniec.

Wzruszające sceny na boisku Ogniwa Piwnicza-Zdrój

Piłkarze oraz znajomi piłkarza zgromadzili się na boisku, na którym rywalizowało Ogniwo Piwnicza-Zdrój. Na boisku ułożono koszulkę z numerem jedenaście, która została otoczona zniczami i modlącymi się oraz wspominającymi go kolegami.