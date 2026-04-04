Robert Lewandowski tym razem zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Atletico - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w 30. kolejce hiszpańskiej LaLiga zaczyna na ławce rezerwowych. Nie jest to niespodzianka, bo hiszpańskie media donosiły wcześniej, że trener Hansi Flick da odpocząć "Lewemu" po ciężkich bojach w barwach reprezentacji Polski w barażach o awans na MŚ 2026. Co ciekawe, na ławce mecze zaczyna również Ferran Torres, rywal Polaka w walce o miejsce w pierwszej jedenastce Barcy. Poniżej składy Atletico i Barcelony:

Atletico Madryt: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet - Giuliano, Koke, Vargas, Baena, Nico González - Almada, Griezmann.

FC Barcelona: García - Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo - Eric, Pedri - Lamine Yamal, Fermín, Rashford - Olmo.

Atletico - FC Barcelona: Barca na trudnym terenie

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w LaLiga zapowiada się bardzo ciekawie. To pierwszy z serii starć Barcy z zespołem Diego Simeone, bo te dwie drużyny wkrótce zmierzą się również w dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Barcelona przystępuje do tej rywalizacji poważnie osłabiona. Kontuzjowany jest Raphinha, który poważnego urazu doznał na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. Real Madryt przegrał dziś 1:2 z Mallorcą, więc Barca w przypadku zwycięstwa powiększy przewagę w tabeli do aż siedmiu punktów.

Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

FC Barcelona będzie chciała zrewanżować się Atletico Madryt za niedawną porażkę w dwumeczu w Pucharze Króla. - Moi chłopcy są gotowi. To mecz z jedną z najlepszych drużyn w LaLiga, a być może także w Europie, więc mamy tu ogromną jakość. Każdy zawodnik może rozstrzygnąć spotkanie, dlatego bardzo ważne jest dla nas, żeby nie popełniać tylu błędów jak w ostatnim meczu z Atlético - powiedział trener Hansi Flick.

Ateltico - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 4 kwietnia 2026. Początek meczu Atletico - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Atletico Madryt - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

