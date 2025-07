Były piłkarz Barcelony rozpływa się nad Wojciechem Szczęsnym! Te słowa odbiją się szerokim echem

Wojciech Szczęsny po powrocie z krótkiej, piłkarskiej emerytury podbił Barcelonę. Umiejętności bramkarskie zostały mocno docenione przez Hansiego Flicka, który po kilku miesiącach zdobył ogromne zaufanie do 35-latka. Władze "Dumy Katalonii" postarały się o to, aby bramkarz został na dłużej w drużynie i jego aktualny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. W temacie Szczęsnego głos zabrał były piłkarz Barcelony - Arda Turan, który mocno docenił Polaka w rozmowie z "weszło.com".

