FC Barcelona - Vissel Kobe Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz 27.07.2025?

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny są już w Japonii, gdzie Barcelona rozegra pierwszy z trzech meczów towarzyskich. To ważne sprawdziany formy przed startem hiszpańskiej LaLiga, a dla Dymy Katalonii azjatyckie tournée jest też okazją, żeby zarobić duże pieniądze, których w kasie ekipy z Camp Nou ciągle brakuje. Barca poleciała do Japonii, choć jeszcze w czwartek kataloński klub odwołał niedzielny mecz z Vissel Kobe w Japonii i pachniało dużym skandalem. Powodem miały być braki przelewów ze strony jednej z japońskich firm, która obiecała Barcelonie 15 mln euro za przylot do tego kraju i rozegranie meczu. Doszło do wielkiego zamieszania, a podróż piłkarzy do Kraju Kwitnącej Wiśni została wstrzymana. Wydawało się nawet, że tournée zostanie skrócone, a Barca zagra tylko dwa mecze w Korei. Ostatecznie jednak sprawa została wyjaśniona.

Vissel Kobe - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz towarzyski w Japonii?

Mecz Vissel Kobe - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 27 lipca. Początek spotkania o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisja na żywo z meczu Vissel Kobe - FC Barcelona miała być dostępna na platformie streamingowej DAZN, ale ostatecznie się to nie uda. Mecz oglądać można za darmo na na platformie BarcaOne (platforma klubu FC Barcelona). Wystarczy się tam zarejestrować.

FC Barcelona po raz pierwszy od sześciu lat ruszyła na azjatyckie tournée. Duma Katalonii w tej części świata ma bardzo szeroką bazę rozkochanej w niej fanów - 3,6 mln w Japonii i 2,3 mln w Korei Południowej. Jeżeli do tego dodamy liczne umowy sponsorskie z firmami z tych dwóch krajów, to aż dziwne, że Barca nie zawitała w tych stronach od 2019 r.

Pierwszy etap azjatyckiego tournée to wspomniana wizyta w Japonii. Robert Lewandowski i jego koledzy zagrają mecz towarzyski z Vissel Kobe, zespołem z J1 League (27 lipca, godz. 12 polskiego czasu). Dwa kolejne spotkania Barcelona rozegra już w Korei Południowej - z FC Seoul (31 lipca godz. 13 polskiego) i przeciwko Daegu FC (4 sierpnia, godz. 13 czasu polskiego). Te dwa ostatnie mecze odbędą się na stadionach, na których toczyła się rywalizacja w MŚ 2002. Oba mogą pomieścić ponad 60 tys. widzów, a o frekwencję na meczach Barcy gospodarze nie muszą się martwić.

Tournée w Japonii i Korei to nie tylko sparingowe mecze. Tradycyjnie Lewandowski, Szczęsny, Yamal i inne gwiazdy Barcy będą brali udział w różnych interakcjach z fanatycznymi kibicami, którzy będą mogli śledzić ich treningi. Wszystko, żeby sprzedać jak najwięcej koszulek i jeszcze bardziej zwiększyć popularność katalońskiego zespołu w tych krajach. Po powrocie do Hiszpanii Barcelona zagra jeszcze tradycyjnie o Puchar Gampera (10 sierpnia, przeciwko Como). Sezon LaLiga rozpocznie 16 sierpnia wyjazdowym meczem z Mallorcą.

Mecze Barcy w Azji

27 lipca, godz. 12 - z Vissel Kobe

31 lipca, godz. 13 - z FC Seoul

4 sierpnia, godz. 13 - z Daegu FC