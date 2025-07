Bramkarz Barcelony i reprezentacji Niemiec, Marc-Andre ter Stegen, poinformował za pośrednictwem Instagrama, że musi przejść operację pleców. Zabieg wykluczy go z gry na około trzy miesiące.

"Po wielu konsultacjach z lekarzami z Barcelony oraz niezależnymi ekspertami doszliśmy do wniosku, że operacja jest najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem, bym mógł wrócić do pełni zdrowia. Bardzo mnie boli, że przez ten czas nie będę mógł wspierać drużyny, ale rehabilitacja przebiega zgodnie z planem, a powrót na boisko jest realny" – napisał golkiper.

Marc-Andre ter Stegen przejdzie operację pleców

33-letni bramkarz mierzył się ostatnio z poważnymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu 2024 roku doznał zerwania ścięgna pod prawą rzepką kolanową, co wymusiło wcześniejszą operację i zmusiło go do opuszczenia większości sezonu. Wtedy Barcelonę w bramce ratował Wojciech Szczęsny, sprowadzony awaryjnie na zastępstwo z emerytury.

Ter Stegen wrócił do gry w maju, jednak nie odzyskał pozycji numer jeden w składzie Barcelony. Letnie transfery mistrzów Hiszpanii – w tym pozyskanie utalentowanego Joana Garcíi z Espanyolu – dodatkowo utrudniły mu walkę o miejsce w bramce. Szczęsny przedłużył kontrakt, co wzbudziło spekulacje na temat przyszłości niemieckiego bramkarza, który jednak nie wyrażał chęci zmiany klubu. Jego umowa z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Ta kolejna kontuzja komplikuje również sytuację Ter Stegena w reprezentacji Niemiec, gdzie niedawno przejął numer jeden po Manuelu Neuerze. Dłuższa przerwa od gry może osłabić jego pozycję przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Najważniejsze sukcesy Marca-Andre ter Stegena

Z FC Barcelona:

Mistrzostwo Hiszpanii (La Liga): 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23

Puchar Króla (Copa del Rey): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

Liga Mistrzów UEFA: 2014/15

Superpuchar UEFA: 2015

Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA: 2015

Z reprezentacją Niemiec:

Mistrzostwo FIFA U-17: 2009 (kapitan drużyny)

Finalista Mistrzostw Europy U-21: 2013

Puchar Konfederacji FIFA: 2017

QUIZ. Znasz dobrze polskich bramkarzy? Trafisz 10 na 10? Pytanie 1 z 10 Występuje w angielskim klubie i reprezentacji Polski U-21. Kto to? Kamil Grabara Bartosz Białkowski Tomasz Kuszczak Jakub Ojrzyński Następne pytanie