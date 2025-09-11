Finał Ligi Mistrzów na PGE Narodowym w Warszawie?! Dziś zapadnie decyzja

Finał Ligi Mistrzów w Warszawie? Dziś decyzja!

Liga Mistrzów to jedne z najważniejsze rozgrywek piłkarskich na świecie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie zobaczymy wielki finał w naszym kraju. Niestety, nie chodzi o męskie rozgrywki – żaden z polskich stadionów nie spełnia standardów, by przyjąć najważniejszy klubowy mecz w Europie. Jest jednak szansa na to, że na PGE Narodowym w Warszawie zobaczymy wielki finał Ligi Mistrzów kobiet.

Jak informuje Joanna Tokarska, ekspertka TVP Sport, jest szansa na to, by tak ważny mecz rozegrany został w stolicy naszego kraju. Decyzja ma zapaść już w czwartek, 11 września.

- Zapowiada się ciekawy i oby dobry dzień dla naszej piłki kobiecej. Komitet wykonawczy UEFA wybierze dzisiaj gospodarza finału Ligi Mistrzyń w 2027. Wśród kandydatur nasz Stadion Narodowy – napisała Joanna Tokarska, ekspertka i komentatorka TVP Sport.

Była piłkarka przypomniała także, że dziś wieczorem odbędzie się mecz 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów kobiet GKS Katowice – Twente Enschede. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

Gdzie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń sezonu 2025/2026?

W fazie ligowej Ligi Mistrzyń, która rusza już niedługo nie zabraknie Polek, w tym najlepszej zawodniczki z naszego kraju Ewy Pajor. Pewnie udziału są już zawodniczki Arsenalu, Barcelony, Bayernu Monachium, Benfiki Lizbona, Chelsea, Juventusu, Olympique Lyon, PSG i VfL Wolfsburg.

Wielki finał Ligi Mistrzyń kobiet 2025/2026 rozegrany zostanie w maju 2026 roku. Spotkanie zostanie rozegrane na Ullevaal Stadion w Oslo, stolicy Norwegii.

