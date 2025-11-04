Ewa Pajor zaskoczyła wszystkich! Tego kibice się nie spodziewali, znów poszła śladami Lewandowskiego

Ewa Pajor to bez wątpienia najlepsza polska piłkarka. Napastniczka Barcelony obecnie leczy kontuzję, ale z pewnością po powrocie znów stanie się ważną częścią zespołu dominującego w hiszpańskich rozgrywkach. Niedawno Pajor otrzymała kolejne wyróżnienie za swą świetną grę, a gdy wyszła na scenę, zaskoczyła wszystkich!

Ewa Pajor jak Robert Lewandowski. Pochwaliła się tym na scenie

Ewa Pajor to jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, co udowodniła dołączając do Barcelony i z miejsca stając się jej czołową zawodniczką i najlepszą strzelczynią. Do pełni szczęścia zabrakło jej tylko wygrania Ligi Mistrzów, czego jej zespół był bardzo blisko. Niewykluczone, że uda się to w tym sezonie, ale póki co Ewa Pajor musi skupić się na zdrowiu, a nie na grze, ponieważ niedawno doznała kontuzji. Nie przeszkadza to oczywiście w tym, aby Polka odbierała kolejne nagrody za swoje dokonania – teraz została uznana najlepszą zawodniczką na Europejskiej Gali Piłki Nożnej Kobiet organizowanej przez hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”. Ale głośno było nie tylko o nagrodzie, ale też o tym, co Polka zrobiła na scenie.

Nie od dziś Ewa Pajor porównywana jest do Roberta Lewandowskiego i nic dziwnego. Grają na tej samej pozycji Pajor o oboje są na niej jednymi z najlepszych na świecie, są także najlepszymi graczami w reprezentacji Polski. Od niedawna grają także w tym samym klubie, choć oczywiście w innych sekcjach. Okazuje się, że mają ze sobą jeszcze coś wspólnego – Robert Lewandowski od pewnego czasu udziela wywiadów po hiszpańsku, co oznacza, że po nauczeniu się angielskiego i niemieckiego poznał też dobrze kolejny obcy język, a teraz znajomością hiszpańskiego... pochwaliła się także Pajor.

Gdy Ewa Pajor odbierała statuetkę dla najlepszej piłkarski w Europie podziękowała właśnie po hiszpańsku. – Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, z którymi pracuję w klubie. To dla mnie wielki zaszczyt grać dla FC Barcelony. Chcę również podziękować naszym kibicom. Zdawałam sobie sprawę z wielkości tego klubu, a teraz mogę tego doświadczać od wewnątrz. (...) Jeśli chodzi o liczbę bramek, nie skupiam się na tym, bo ważniejsze jest, by każdego dnia pomagać drużynie – przytacza wypowiedź Pajor portal WP SportoweFakty. Wideo udostępnione zostało w sieci przez „Mundo Deportivo” i organizator nagrody także docenia, że Pajor już stara się mówić publicznie po hiszpańsku. Nagranie znajdziecie poniżej.

