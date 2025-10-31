Kapitalne wieści na temat Ewy Pajor. Jest specjalne wideo

Ewa Pajor dochodzi do zdrowia

Polka od kilku tygodni była wyłączona z gry z powodu urazu kolana, którego doznała 12 października w meczu z Atlético Madryt. Choć początkowo sytuacja wyglądała niepokojąco, ostateczne badania przyniosły ulgę – kontuzja nie okazała się tak groźna, jak przypuszczano, a rekonwalescencja potrwa jedynie kilka tygodni.

W piątek klub z Katalonii opublikował w mediach społecznościowych krótki filmik, który rozgrzał serca kibiców. Widać na nim Pajor trenującą z piłką – biegającą po murawie i oddającą pierwsze strzały. Choć na razie pracuje indywidualnie, widać, że z każdym dniem jest bliżej powrotu do pełnych zajęć z drużyną.

„Krok po kroku, Ewa” – napisano w klubowym komunikacie, wyraźnie sugerując, że proces rehabilitacji przebiega zgodnie z planem.

28-letnia napastniczka jest jedną z kluczowych postaci w ekipie trenera Pere Romeu. W obecnym sezonie 2025/26 zdołała już strzelić sześć goli i zaliczyć trzy asysty w lidze, a w Lidze Mistrzyń dołożyła kolejne dwa trafienia. Od momentu transferu z VfL Wolfsburg w 2024 roku jej liczby robią wrażenie – 51 bramek w 56 spotkaniach.

Jej znakomity rok został też doceniony przez magazyn France Football – Pajor zajęła ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, a dodatkowo odebrała nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki sezonu 2024/25.