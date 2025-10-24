Bez Ewy Pajor, ale z rekordem. I to przed pierwszą damą! Polki zremisowały z Holandią

Piłkarki reprezentacji Polski zremisowały z Holandią 0:0 w meczu towarzyskim. Na stadionie w Gdańsku spotkanie oglądało 11 022 kibiców, co oznacza poprawiony rekord frekwencji - poprzedni wynosił 10 685 widzów. W październikowym zgrupowaniu nie uczestniczy kontuzjowana Ewa Pajor, która opuściła mecz reprezentacji Polski pierwszy raz od niemal czterech lat. Napastniczka Barcelony 12 października doznała kontuzji kolana w ligowym meczu z Atletico Madryt i będzie pauzować przez kilka tygodni. Kontuzjowana jest również obrończyni Paris Saint-Germain, Paulina Dudek.

Reprezentacja Holandii jest bardzo utytułowana. W 2017 roku triumfowała w mistrzostwach Europy, a dwa lata później doszła do finału mistrzostw świata, w którym przegrała z Amerykankami. W 10. minucie meczu w Gdańsku, który obejrzała rekordowa liczba kibiców, wśród nich pierwsza dama Marta Nawrocka, gorąco w polu karnym zrobiło się po obronnej interwencji Wiktorii Zieniewicz. Piłka zmierzała do bramki, lecz w porę złapała ją bramkarka Kinga Szemik. Później Martyna Wiankowska ruszyła lewym skrzydłem i wykonała dośrodkowanie, lecz Holenderki zażegnały zagrożenie.

Holenderka Brugts w 25. min oddała strzał z bliska, ale została zablokowana i wywalczyła tylko rzut rożny. Po chwili Nadia Krezyman wykonała samotny rajd i bardzo niecelnie uderzyła z dystansu. Pod koniec pierwszej połowy Polki zaczęły grać wysokim pressingiem i dwukrotnie odebrały rywalkom piłkę przed ich polem karnym, lecz nie udało się wykorzystać tych sytuacji.

Na początku drugiej części spotkania futbolówka przeleciała tuż nad poprzeczką po strzale kapitan holenderskiej drużyny Dominique Janssen. Polki niemal natychmiast przeprowadziły kontratak, który został przerwany przez Holenderki w polu karnym. Brugts w 56. min strzeliła z dystansu, ale Szemik pewnie obroniła. Później wbiegająca w pole karne Krezyman otrzymała prostopadłe podanie i uderzyła bez przyjęcia, jednak nie zaskoczyła bramkarki Lize Kop.

Groźnie zrobiło się w 70. min, gdy Beerensteyn znalazła się w polu karnym i pędziła na bramkę, a Polki w ostatniej chwili odebrały jej piłkę. W 80. min po rzucie rożnym Janssen z bliska oddała strzał głową, a piłka cudem została wybita z linii bramkowej. Po chwili swoją najlepszą okazję stworzyły Polki, gdy Wiankowska dośrodkowała do wbiegającej w pole karne Weroniki Zawistowskiej. Ta jednak źle przyjęła piłkę i przegrała pojedynek z holenderską bramkarką.

We wtorek Polki zagrają na wyjeździe z Walią. Październikowe sparingi to część przygotowań do przyszłorocznych meczów w dywizji A Ligi Narodów, gdzie biało-czerwone zmierzą się z trzema drużynami z europejskiej czołówki.

Polska - Holandia 0:0

Żółte kartki: Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska, Natalia Padilla-Bidas (Polska) - Damaris Berta Egurrola Wienke (Holandia)

Sędziowała: Deborah Alex (Szwajcaria)

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Woś, Emilia Szymczak, Martyna Wiankowska (90. Patrycja Sarapata) - Ewelina Kamczyk (90. Aleksandra Zaremba), Adriana Achcińska, Milena Kokosz - Nadia Krezyman (80. Weronika Zawistowska), Natalia Padilla-Bidas (80. Gabriela Grzybowska), Paulina Tomasiak.