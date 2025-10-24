Tak Marta Nawrocka spędziła piątkowy wieczór w Gdańsku. Dopingowała piłkarki z Holandią [ZDJĘCIA]

Karol Nawrocki może być dumny z żony - Marta Nawrocka szybko weszła w rolę pierwszej damy i odnajduje się w niej naprawdę dobrze. Od kiedy jej mąż został prezydentem, 39-latka jest naprawdę aktywna i dba o to, aby korzystać ze swojego statusu dla dobra Polski. Tym razem skorzystała z okazji, aby wesprzeć piłkarską reprezentację Polski kobiet. Biało-Czerwone po historycznym pierwszym występie na Euro wracają do gry w październiku, a Nawrocka pojawiła się w Gdańsku specjalnie dla nich.

Marta Nawrocka na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet. Nieprawdopodobne sceny! I jeszcze ten strój

Marta Nawrocka na meczu Polska - Holandia. Tak dopingowała piłkarki

- Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia - mówiła pierwsza dama podczas specjalnego spotkania z drużyną Niny Patalon przed towarzyskim meczem z Holandią. Podczas niego otrzymała od reprezentacji specjalną biało-czerwoną koszulkę z nazwiskiem i numerem "1". Sama przekazała piłkarkom trykot z własnoręcznym podpisem: "Trzymam za Was kciuki! Marta Nawrocka".

Po tych miłych chwilach pełnych uśmiechu, kilka godzin później Nawrocka pojawiła się w loży specjalnej na gdańskim stadionie, który od pewnego czasu jest domem reprezentacji Polski kobiet. Wraz z sekretarzem generalnym PZPN - Łukaszem Wachowskim - oraz Radosławem Michalskim, prezesem Pomorskiego ZPN, dopingowała piłkarki w pierwszym meczu po lipcowym Euro. W nim podopieczne Niny Patalon musiały sobie radzić bez kontuzjowanej kapitan Ewy Pajor, a ich rywalkami były inne uczestniczki Euro 2025, które podobnie jak Polki odpadły z turnieju z jednym wygranym meczem w fazie grupowej.

