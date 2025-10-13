Podczas meczu z Atletico Madryt Ewa Pajor doznała kontuzji kolana, co wywołało obawy o poważny uraz.

Początkowo spekulowano o zerwaniu więzadła, co oznaczałoby długą przerwę w grze polskiej gwiazdy.

FC Barcelona uspokaja: badania wykazały uraz kompleksu tylno-bocznego, a przewidywany czas rekonwalescencji to 4-6 tygodni.

Dowiedz się, jak kontuzja wpłynie na dalszą część sezonu Ewy Pajor i kiedy możemy spodziewać się jej powrotu na boisko!

To były dramatyczne chwile dla kibiców Barcelony i reprezentacji Polski. Podczas niedzielnego, wygranego aż 6:0 meczu z Atletico Madryt, Ewa Pajor najpierw wpisała się na listę strzelczyń, ale później przeżyła chwile grozy. W drugiej połowie, walcząc o piłkę z rywalką, Polka upadła na murawę i trzymała się za prawe kolano. Kapitan naszej reprezentacji nie była w stanie kontynuować gry i opuściła boisko w asyście sztabu medycznego. Była zrozpaczona, co mogło sugerować najgorsze.

Podejrzewano u Ewy Pajor zerwanie więzadła w prawym kolanie

Katalońskie media natychmiast zaczęły spekulować. Pierwsze, nieoficjalne diagnozy brzmiały jak wyrok: zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Taki uraz oznaczałby dla polskiej gwiazdy koniec sezonu i przerwę w grze. Jeden z portali w Hiszpanii napisał o pauzie, która miałby wynosić od 9 do 12 miesięcy. Na szczęście nic takiego nie będzie miało miejsca.

Czarne scenariusze się nie sprawdziły. Barcelona uspokaja!

W poniedziałek FC Barcelona przeprowadziła szczegółowe badania w centrum medycznym Ciutat Esportiva Joan Gamper. Po nich klub wydał oficjalny komunikat, który przyniósł wszystkim ogromną ulgę. Czarne scenariusze na szczęście się nie potwierdziły.

"Zawodniczka pierwszej drużyny Ewa Pajor przeszła dziś rano dodatkowe badania lekarskie w Ciutat Esportiva Joan Gamper, które potwierdziły uraz kompleksu tylno-bocznego prawego kolana bez innych urazów towarzyszących. Leczenie będzie zachowawcze, a szacowany czas rekonwalescencji wyniesie od 4 do 6 tygodni" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

Fantastyczna forma brutalnie przerwana

Kontuzja przyszła w najgorszym możliwym momencie, ponieważ Ewa Pajor od początku sezonu jest w wybornej formie. W lidze hiszpańskiej zdobyła sześć bramek, a do tego dołożyła dwa trafienia w Lidze Mistrzyń. Jest kluczową postacią ofensywy "Dumy Katalonii". Choć przerwa w grze z pewnością jest ciosem, to perspektywa powrotu na boisko jeszcze w tym roku napawa ogromnym optymizmem.

❗️[COMUNICAT MÈDIC]▶️ La jugadora del primer equip Ewa Pajor s'ha sotmès aquest matí a proves mèdiques complementàries a la Ciutat Esportiva Joan Gamper que constaten una lesió al complex posterolateral del genoll dret sense altres lesions associades. El tractament serà… pic.twitter.com/xTXRBRUmkz— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 13, 2025