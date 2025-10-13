Burza w Barcelonie! Hansi Flick pożegna się z klubem... przez Lamine Yamala? Sceny

Robert Szapski
2025-10-13 17:20

Wydawało się, że w przerwie reprezentacyjnej nie dojdzie do żadnych sensacyjnych wiadomości dotyczących spraw w klubach. Jak się okazuje, dla kibiców Barcelony może być to początek nerwowego okresu. Wszystkie informacje na ten temat przekazał Joan Fontes, który na portalu "X" opisał ostatnie burzliwe wydarzenia, jakie miały mieć miejsce na linii Hansi Flick - Lamine Yamal. Czy przez te sytuacje niemiecki szkoleniowiec zdecyduje się opuścić Barcelonę?

Lamine Yamal, Hansi Flick

Autor: Associated Press

Autorytet Flicka podważony? Szokujące informacje

Barcelona w ostatnim czasie nie ma dobrego okresu, a to wszystko za sprawą wyników, jakie ekipa Hansiego Flicka ostatnio zanotowała. "Duma Katalonii" w starciu z PSG w Lidze Mistrzów doznała dotkliwej porażki 1:2, a cztery dni później została zdemolowana przez Sevillę w rozgrywkach ligi hiszpańskiej.

Jak się okazuje, Joan Fontes, który jest uważany za katalońskiego insajdera przekazał za pomocą portalu "X", co w ostatnim czasie miało się wydarzyć w szatni Barcelony. Lamine Yamal miał zostać ukarany przez Flicka za spóźnienie przed meczem z PSG.

Barca przetrwała burzę najlepiej jak mogła w starciu z PSG i uległa w najgorszy możliwy sposób w Sewilli, gdzie pokazała swoje najgorsze i chaotyczne oblicze. Drużyna dryfowała, a po raz pierwszy Hans-Dieter Flick nie zaoferował swoim pupilom odpowiedzi na pytania, które zadawali mu na boisku. Po obu meczach piłkarze zaintonowali "mea culpa" i wydawało się jasne, że zwierają szeregi, by wydostać z kryzysu zarówno w Europie, jak i w krajowych rozgrywkach - napisał Fontes.

Lamine Yamal powodem odejścia Hansiego Flicka? Sceny w Barcelonie

Z powodu złamania zasad przez młodą gwiazdę Barcelony miał on nie zostać uwzględniony w podstawowym składzie. Wszystko zakończyło się inaczej, a na decyzję niemieckiego szkoleniowca miała wpłynąć "góra" klubu.

To jest wierzchołek góry lodowej, coś, co wszyscy możemy zobaczyć, ale pod powierzchnią kryje się coś znacznie poważniejszego, co może stać się punktem zwrotnym w relacjach Flicka z zarządem, a tym samym z szatnią Barçy. Według różnych źródeł przed meczem z PSG 1 października Lamine Yamal spóźnił się na rozgrzewkę z zespołem, a Hansi Flick - zgodnie ze swoim surowym protokołem - zdecydował się nie wystawić młodego wychowanka La Masii w podstawowym składzie. Nie był to pierwszy raz, gdy Lamine Yamal podważył hierarchię Niemca na oczach drużyny, więc Flick postanowił jasno położyć temu kresnapisał Fontes, po czym dodał.

Alejandro Echevarria zasugerował Deco, by ten, delikatnie lub ostro, spróbował nakłonić Flicka do przywrócenia klejnotu akademii młodzieżowej do wyjściowego składu. To będą poważne i skomplikowane minuty dla Andersona Luisa de Souzy, ale wszechwładny wpływ byłego szwagra Laporty wezwał go do spotkania z trenerem i zmiany jego zdania. Lamine wrócił do gry, a niemiecki szkoleniowiec przegrał bitwę, która, w oczach składu, mogła być postrzegana jak utrata autorytetu i jednocześnie wywołała dezaprobatę wśród niektórych graczy ze względu na różnice w traktowaniupodsumował.

