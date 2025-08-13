Skandal! Prezes związku obraził piłkarkę - ona go skrytykowała, on nazwał ją grubą. Teraz ma kolejny problem

Prezes naruszył sankcje FIFA. Wcześniej nazwał piłkarkę „grubą”

FIFA rozpoczęła postępowanie wobec prezesa panamskiej federacji piłkarskiej (Fepafut) Manuela Ariasa. Działacz miał złamać obowiązującą go sześciomiesięczną sankcję, zakazującą prowadzenia jakiejkolwiek działalności w związku z pełnioną funkcją. Jak podaje agencja EFE, kara została nałożona po tym, gdy nazwał czołową piłkarkę reprezentacji „grubą”.

Sprawa dotyczy Marty Cox, jednej z najbardziej znanych zawodniczek kadry Panamy. Piłkarka publicznie skrytykowała warunki panujące w reprezentacji kobiet. W odpowiedzi Arias miał stwierdzić, że rozgrywająca „nie jest w formie” i jest „otyła”.

Komisja Etyki FIFA uznała te wypowiedzi za naruszenie przepisów i ukarała działacza półrocznym zakazem działalności w piłce nożnej. Sankcja obowiązywała do 14 lipca 2025 roku i obejmowała m.in. zakaz wstępu na stadiony – zgodnie z artykułem 21 kodeksu dyscyplinarnego FIFA. Prezes Arias zdecydował się na złamanie sankcji, przez co przeciwko niemu toczy się kolejne postępowanie.

Kim jest Marta Cox, piłkarka obrażona przez Ariasa?

Marta Cox, 28-letnia pomocniczka, wystąpiła w mistrzostwach świata w 2023 roku, a także znalazła się w kadrze powołanej przez hiszpańską trenerkę Tonę Is na mundial w Brazylii w 2027 roku. Na co dzień gra w tureckim Fenerbahce.

Marta Cox rozegrała 63 mecze w barwach reprezentacji Panamy. W przeszłości grała w takich klubch, jak Tijuana, Pachuca, Club Leon czy Alajuelense.

