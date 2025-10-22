Turbopiękna Alisha Lehmann opuściła Juventus i pogrążyła Inter! Jej uroda onieśmiela widzów

Alisha Lehmann, uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata, zmieniła klub z Juventusu Turyn na Como.

W barwach Como strzeliła gola w meczu Serie A Cup Women przeciwko Interowi Mediolan.

Lehmann grała wcześniej w takich klubach jak Everton, Aston Villa i West Ham United.

Na Euro 2024 w Szwajcarii Lehmann grała mało, a jej drużyna odpadła w ćwierćfinale.

Turbopiękna Alisha Lehmann odeszła z Juventusu Turyn

Alisha Lehmann znana jest nie tylko ze swoich umiejętności czysto piłkarskich, lecz także ze zjawiskowej urody, która sprawia, że część widzów przychodzi na mecze tylko po to, by móc zobaczyć turbopiękną zawodniczkę. Niedawno - ku rozpaczy fanów Juventusu Turyn - Alisha Lehmann zmieniła barwy klubowe i trafiła do innego włoskiego zespołu - Como. Zanim doszło do tego transferu, najpiękniejsza piłkarka świata wzięła udział w kobiecym Euro rozgrywanym w Szwajcarii, czyli u siebie. Ściany jednak nie pomogły gospodyniom w awansie do półfinału. W ćwierćfinale bowiem lepsze okazały się Hiszpanki, które pokonały Szwajcarki 2:0. Sama Alisha Lehmann głównie siedziała na ławce rezerwowych. Łącznie na Euro zagrała zaledwie 10 minut. W nowym klubie jednak miała mocne wejście.

Alisha Lehmann w Como strzeliła gola Interowi

Już w drugim meczu w barwach Como turbopiękna piłkarka strzeliła gola na wagę zwycięstwa z Interem Mediolan. Co prawda nie wystarczyło to do awansu do półfinału, ale bramka z Interem zawsze ma swoją uwagę. Niestety gorzej Alishy Lehmann idzie w rozgrywkach ligowych. W meczach z Lazio Rzym, Juventusem Turyn i Sassuolo nie udało jej się trafić do siatki. Gole pewnie jednak przyjdą.

Gwiazda kobiecej piłki o chorych fantazjach kibiców. Stanowcza reakcja, wiele złamanych serc fanów

Jestem gotowa zrobić różnicę i pomóc tej drużynie przekraczać wszelkie granice zarówno na boisku, jak i poza nim. Ten klub chce zbudować coś trwałego. To, co mnie uderzyło, to wizja Como. Poczułam, że to właściwe miejsce, aby wyrazić siebie jako sportowiec i człowiek

- mówiła Alisha Lehmann po podpisaniu umowy.

26-letnia Szwajcarka w swojej karierze zaliczyła już wiele klubów. Grała m.in. w Evertonie, Aston Villi i West Ham United. Wszędzie kibicie zachwycali się nie tylko jej grą, lecz także urodą.

W galerii prezentujemy gorące zdjęcia turbopięknej Alishy Lehmann