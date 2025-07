Saga transferowa z udziałem Jana Bednarka dobiegła końca. Po spadku Southampton z Premier League polski obrońca związał się z FC Porto. Reprezentant Polski podpisał czteroletnią umowę z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Portugalii. Według medialnych doniesień kosztował 7,5 miliona euro.

Jan Bednarek dumny z transferu do FC Porto

Dla Bednarka to ogromny krok naprzód i szansa na regularną grę w europejskich pucharach. Polski obrońca nie krył ekscytacji w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił swój transfer.

- Rozpoczyna się nowy rozdział! - napisał Bednarek. - Jestem niesamowicie dumny i podekscytowany dołączeniem do FC Porto – klubu z tak bogatą historią, pasją i zwycięską mentalnością. To zaszczyt nosić tę odznakę i nie mogę się doczekać, aby oddać wszystko na boisku i poza nim dla drużyny i kibiców - dodał.

Transfer do tak renomowanego klubu to dla Bednarka to ogromny powód do satysfakcji. W reprezentacji Polski rozegrał 69 meczów. Z kadrą był na MŚ 2018 i 2022 oraz na EURO 2020 i 2024.

Wzruszające pożegnanie z Southampton

Jan Bednarek spędził w Southampton osiem lat, z krótką przerwą na występy do Aston Villi. W tym czasie dla "Świętych" rozegrał łącznie ponad 250 spotkań (we wszystkich rozgrywkach), w tym 184 w Premier League i także zaliczył 42 występy w Championship. Po latach spędzonych w Southampton postanowił w wyjątkowy sposób pożegnać się z klubem i jego fanami.

- Dziś to koniec naprawdę wyjątkowego rozdziału w moim życiu. Po 8 niezapomnianych latach czas pożegnać Southampton. Ponad 250 gier w biało-czerwonych - trudno wyrazić słowami, co to dla mnie znaczy. Chcę podziękować wszystkim menedżerom, trenerom, kolegom z drużyny, personelowi, a szczególnie kibicom. Wasze wsparcie w chwilach wzlotów i upadków wiele dla mnie znaczyło - napisał wzruszony obrońca.

Southampton traktował jak dom

W dalszej części wpisu podkreślił, jak ważnym miejscem w jego życiu stał się angielski klub.

- Southampton był nie tylko klubem – stał się moim domem. Był miejscem, w którym dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale jako człowiek. Wspomnienia, przyjaźnie i lekcje pozostaną ze mną na zawsze. Dziękuję za wszystko. Zawsze będę miał to miejsce w moim sercu - zakończył Bednarek.

