Decyzja o powierzeniu sterów reprezentacji Polski Janowi Urbanowi była jedną z najważniejszych informacji ostatnich dni. Równie duże zainteresowanie wzbudziła wiadomość o tym, kto zostanie jego asystentem. Wybór padł na Jacka Magierę, który był wolny na rynku po rozstaniu ze Śląskiem Wrocław. Z Urbanem doskonale zna się ze wspólnej pracy w Legii Warszawa. Nowy selekcjoner w Canal+ Sport zdradził ostatnio, że to była jego osobista i przemyślana decyzja.

Jan Urban o wyborze asystenta

Jan Urban podkreślił, że dokładnie przeanalizował rynek trenerski w Polsce, szukając idealnego kandydata, który pasowałby do jego wizji prowadzenia drużyny narodowej. Jak przyznał, wybór nie był tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać.

- To mój pomysł - powiedział Jan Urban w Canal+ Sport. - Zresztą, to nie jest tak, że od razu powiedziałem Jacek Magiera. Ale prześledziłem, kto trenuje, kto nie trenuje z tej generacji, z tej generacji, z tej generacji.... - wyliczał i dodał. - Nie mamy nie wiadomo jakiego wyboru pod tym względem. Jacek wręcz idealnie pasował, przynajmniej w moim odczuciu, do takiej roli - komplementował szkoleniowca.

Selekcjoner miał obawy

Mimo że Urban uznał Magierę za idealnego kandydata, nie był do końca pewien, czy jego propozycja spotka się z akceptacją. Trener Śląska Wrocław po udanym sezonie mógł mieć inne plany na rozwój swojej kariery.

- Obawiałem się troszeczkę, czy jego to może interesować - tłumaczył trener Urban w Canal+ Sport. - Wiedziałem, że może mi powiedzieć, że nie. Natomiast Jacek nie miał z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że z jego strony również bardzo dobra decyzja, bo w przyszłości przecież też może być trenerem - zaznaczył nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

