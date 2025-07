- Jeśli Robert zdecyduje się grać w kadrze, to powinien być traktowany jak jeden z dwudziestu trzech zawodników. Opaski kapitana nie powinien dostać. Do końca eliminacji kapitanem ma być Piotrek Zieliński. A jak nie będzie grał, to ktoś inny z rady drużyny. A Robert powinien grać w kadrze. Jeśli nawet będzie w słabszej formie, to sama jego obecność na boisku spowoduje, że przeciwnicy będą mieli naprawdę trudne zadanie - uważa Tomaszewski.