Wypłynęła długość kontraktu Jana Urbana! Na tyle zaufał mu Cezary Kulesza

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Po ponad miesiącu bezkrólewia, reprezentacja Polski ponownie ma selekcjonera. Wybór padł na Jana Urbana, który pozostawał bezrobotny po rozstaniu z Górnikiem Zabrze w ubiegłym sezonie. Szkoleniowiec podjął się niełatwej misji doprowadzenia Biało-czerwonych na mistrzostwa świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zadanie jest trudne - po czerwcowej porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach z całą pewnością priorytetowo trzeba potraktować zwłaszcza rewanż z tym rywalem. A dojdzie do niego już we wrześniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, raptem kilka dni po debiucie selekcjonera w meczu z Holandią w Rotterdamie.

Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski. Długość kontraktu

Podczas czwartkowej oficjalnej prezentacji Urbana w roli selekcjonera, prezes PZPN nie zdradził, jak długą umowę podpisał z nowym szkoleniowcem. - To sprawa pomiędzy trenerem a federacją - stwierdził prezes.

Z odpowiedzią w tym zakresie śpieszy Mateusz Borek. Dziennikarz poinformował, że selekcjoner związał się kontraktem z kadrą jedynie do zakończenia kwalifikacji do mistrzostw świata, a przedłuży się automatycznie tylko w przypadku awansu na turniej.

Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której Urban zakończy swą przygodę na ławce trenerskiej reprezentacji już w listopadzie - po zaledwie sześciu meczach. Inną z opcji jest praca do marca i ewentualnych baraży o awans na turniej. Najlepszą zaś możliwością i dla trenera, i dla kibiców jest co najmniej roczna kadencja, co oznaczałoby zameldowanie się na mundialu. A dalsze oceny zostałyby dokonane po zakończeniu światowego czempionatu.

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnika Zabrza Następne pytanie