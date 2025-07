Minister sportu odchodzi z rządu. Sławomir Nitras sam ogłosił dymisję

Minister sportu Sławomir Nitras poinformował we wtorek (22.07) na portalu X, że odchodzi z rządu. To zapewne jeden ze skutków długo zapowiadanej rekonstrukcji rządu, którą oficjalnie ma ogłosić w środę 23 lipca premier Donald Tusk. Nitras uprzedził oficjalny komunikat Kancelarii Premiera i wydał we wtorek własny.

i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne Sławomir Nitras