Liga Narodów: Polska - Bułgaria RELACJA NA ŻYWO. Siatkówka: Polska - Bułgaria NA ŻYWO

Liga Narodów: Polska - Bułgaria RELACJA NA ŻYWO

Nie bez problemów radzi sobie reprezentacja Polski podczas kolejnego tygodnia z Ligą Narodów. Po przybyciu nad Morze Bałtyckie ekipa Nikoli Grbicia rozegrała jak dotąd dwa spotkania - z Iranem i Kubą. O ile ekipę z Bliskiego Wschodu udało się pokonać 3:2, o tyle z przybyszami zza oceanu nadeszła już porażka 1:3. Po tym pojedynku niezwykle zirytowany był selekcjoner Biało-czerwonych, który od razu próbował wstrząsnąć zespołem.

Teraz nadchodzi dobra okazja do rehabilitacji. Polska w meczu z Bułgarią jest faworytem i może sobie zapewnić awans do czołowej ósemki Ligi Narodów, a co za tym idzie do turnieju finałowego, który na przełomie lipca i sierpnia zostanie rozegrany w Chinach.

Na żywo Liga Narodów: Polska - Bułgaria Polska - Bułgaria 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 29:27, 11:15) Nie tak to miało wyglądać. Po porażce z Kubą, kolejny słaby wynik na koncie Biało-czerwonych w Lidze Narodów. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji meczowej i - mimo wszystko - życzymy dobrego wieczoru! Polska - Bułgaria 11:15 (2:3) As serwisowy Nikołowa! Bułgaria pokonuje Polskę po tie-breaku... Polska - Bułgaria 11:14 (2:2) Po bloku na Leonie, piłka meczowa dla Bułgarii... Polska - Bułgaria 11:12 (2:2) As serwisowy Fornala! Polska się nie poddaje! Polska - Bułgaria 9:12 (2:2) Po bloku na Tomaszu Fornalu, już naprawdę blisko triumfu Bułgarów. Polska - Bułgaria 8:10 (2:2) Najpierw punkt zdobyty przez Porębę, po chwili błąd Kochanowskiego. Polska - Bułgaria 6:8 (2:2) Dobry moment Bułgarii. Po ataku Atanasowa teraz to rywale Polaków są bliżej sięgnięcia po zwycięstwo. Polska - Bułgaria 5:3 (2:2) Bułgarzy atakują w taśmę i dwupunktowe prowadzenie Polaków! Polska - Bułgaria 3:1 (2:2) Lata mijają, pewne rzeczy się nie zmieniają. Gdzie Vital Heynen, tam Polscy kibice tłumnie proszący o zdjęcia 🙂 pic.twitter.com/d5aAO1fdWz — Sara Kalisz (@SaraKalisz) July 19, 2025 Polska - Bułgaria 1:0 (2:2) Od skutecznego ataku Fornala rozpoczynamy tego tie-breaka! Polska - Bułgaria 29:27 (2:2) TAAAAAAK! Po skutecznym zagraniu Leona i asie serwisowym Kochanowskiego, mamy tie-break! Polska - Bułgaria 27:27 (1:2) Polska wybroniła już trzy piłki setowe! Polska - Bułgaria 25:25 (1:2) Najpierw Kochanowski, po chwili Antow! Walka na przewagi. Polska - Bułgaria 24:24 (1:2) Ufff... Bułgaria miała już piłkę meczową, ale Fornal ją wybronił. Polska nie składa broni. Polska - Bułgaria 23:23 (1:2) Czas dla Nikoli Grbicia w newralgicznym momencie meczu. Polska - Bułgaria 20:20 (1:2) Po nieskutecznym ataku Leona, na remis wracają Bułgarzy. Polska - Bułgaria 19:17 (1:2) Szybka odpowiedź Polski, skuteczna kiwka Leona! Polska - Bułgaria 15:16 (1:2) Nikołow z asem serwisowym. Trzy punkty z rzędu Bułgarów. Polska - Bułgaria 15:13 (1:2) Skutecznie Poręba. Polska - Bułgaria 12:10 (1:2) Jeszcze raz Leon i Polska zarysowuje swoje prowadzenie, na razie skromne. Polska - Bułgaria 10:10 (1:2) Skutecznie Wilfedo Leon! Polska - Bułgaria 7:7 (1:2) Znów błąd przy zagrywce - tym razem Bułgarów. Polska - Bułgaria 3:4 (1:2) Mocne ataki Bułgarów, którzy wierzą, że teraz mogą rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Polska - Bułgaria 0:1 (1:2) Czwarty set rozpoczęty od nieskutecznej zagrywki Tomasza Fornala. Polska - Bułgaria 1:2 #gangłysego pic.twitter.com/wg4IkBed8h — Sara Kalisz (@SaraKalisz) July 19, 2025 Polska - Bułgaria 23:25 (1:2) Serwis Bednorza w siatkę i niestety - Bułgaria wygrywa całego seta prowadząc w meczu 2:1. Polska - Bułgaria 23:24 (1:1) Pierwsza piłka setowa dla Bułgarii obroniona przez Polskę, ale zaraz będzie ponowienie ataku... Polska - Bułgaria 22:22 (1:1) Wyrównana końcówka... Polska - Bułgaria 21:21 (1:1) Grozdanow z asem serwisowym... Polska - Bułgaria 20:19 (1:1) Blok, as serwisowy... Topnieje przewaga Biało-czerwonych! Polska - Bułgaria 20:16 (1:1) Atak Poręby utrzymuje czteropunktowe prowadzenie Polski. Polska - Bułgaria 18:14 (1:1) Skuteczny atak Szalpuka! Polska - Bułgaria 15:11 (1:1) Nikola Grbić prosi o challenge, ale nie odnosi sukcesu. Punkt dla Bułgarii. Polska - Bułgaria 13:8 (1:1) Skuteczny atak Poręby! Polska - Bułgaria 11:7 (1:1) Kolejny już raz klasę w tym meczu pokazuje Bołądź i zwiększa się przewaga Polski nad Bułgarią! Polska - Bułgaria 7:5 (1:1) 2️⃣ set pic.twitter.com/Qnunxy97Ev — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 19, 2025 Polska - Bułgaria 6:4 (1:1) Kolejny punkt zdobyty dla Polski przez Bołądzia. Polska - Bułgaria 3:1 (1:1) Trzeci set rozpoczął się od punktu dla Bułgarii, ale po chwili do ataku przeszła Polska! Polska - Bułgaria 22:25 (1:1) Niestety... Słaby początek drugiego seta w wykonaniu Polski, potem było lepiej, ale końcówka znowu dla Bułgarów. Mamy remis - 1:1. Polska - Bułgaria 22:24 (1:0) As serwisowy Antowa, blok na Bednorzu i piłka setowa dla Bułgarii... Polska - Bułgaria 22:22 (1:0) Sasak wpadł w siatkę, wcześniej skuteczny atak Antowa. Polska - Bułgaria 20:20 (1:0) Skuteczna kiwka Nikołowa i mamy remis. Bułgarzy stawiają Polakom w drugim secie dużo twardsze warunki. Polska - Bułgaria 18:17 (1:0) Antow obija polski blok i Bułgaria w dalszym ciągu w grze. Polska - Bułgaria 17:16 (1:0) Atak Bołądzia w aut. Polska - Bułgaria 14:12 (1:0) Świetny atak Poręby ze środka! Polska - Bułgaria 11:9 (1:0) Długą akcję skutecznym atakiem kończy Bołądź! Biało-czerwoni odzyskują właściwy rytm po gorszym początku drugiego seta. Polska - Bułgaria 8:8 (1:0) Szymon Jakubiszak efektownie kończy polską akcję! Biało-czerwoni odrabiają straty, po chwili Bułgarzy biorą czas. Polska - Bułgaria 5:8 (1:0) Blok na Bołądziu, skuteczny Nikołow i Bułgaria odjeżdża. Polska - Bułgaria 4:5 (1:0) Punkt zdobyty przez Bołądzia, dwa dorzuca Poręba i Biało-czerwoni zbliżają się do rywali. Polska - Bułgaria 1:4 (1:0) Rozpoczął się drugi set. Po stronie Biało-czerwonych skutecznym blokiem popisał się Szalpuk, ale pozostałe akcje na swoją korzyść rozstrzygnęli Bułgarzy. Polska - Bułgaria 1:0 (25:17) Bołądź obija blok rywali, piłka wypada w aut i w nieco ponad 20 minut Polska rozstrzyga pierwszy set na swoją korzyść w meczu z Bułgarią! Polska - Bułgaria 0:0 (23:16) Atanasow trafia w siatkę, Biało-czerwoni o krok od triumfu w pierwszym secie! Polska - Bułgaria 0:0 (21:15) Szalpuk w kontrze wykorzystuje świetną obronę Graniecznego i wszystko wskazuje na to, że Polska nie będzie miała żadnych problemów w pierwszym secie! Polska - Bułgaria 0:0 (17:14) Błędu Bołądzia nie wykorzystuje Petkow. Utrzymuje się kilkupunktowa przewaga Polski. Polska - Bułgaria 0:0 (15:12) Ponownie Bednorz, po chwili błąd Nikołowa i rośnie przewaga Polski! Polska - Bułgaria 0:0 (12:11) Szalpuk po przekątnej, udany blok Bednorza i niewielkie prowadzenie Polski. Polska - Bułgaria 0:0 (10:10) Sprytne zagranie Bołądzia i kolejny punkt polskiego zawodnika! Polska - Bułgaria 0:0 (8:8) Nikołow w aut, Bednorz w siatkę. Cały czas remis. Polska - Bułgaria 0:0 (6:6) Błąd Firleja i w dalszym ciągu wyrównany początek meczu. Polska - Bułgaria 0:0 (3:3) Skuteczne ataki Nikołowa, tym razem pomylił się Bołądź. Wyrównany początek spotkania. Polska - Bułgaria 0:0 (1:0) Bołądź atakuje skutecznie i mamy pierwszy punkt w meczu! 16:59 Biało-czerwoni rozpoczynają w składzie: Firlej, Bołądź, Poręba, Jakubiszak, Bednorz, Szalpuk oraz Granieczny (libero) 16:57 Wszystko gotowe, by w sopockiej Ergo Arenie oddać się siatkarskim emocjom! Jak zareaguje reprezentacja Polski po czwartkowej porażce z Kubą? Czy bez problemów poradzi sobie z Bułgarią? Zapraszamy na naszą relację na żywo!

