Faza zasadnicza Ligi Narodów siatkarek dobiegła końca, a Polki odniosły w niej 9 zwycięstw. Przegrały tylko 3 mecze - z Turcją (2:3), Brazylią (1:3) i Japonią (1:3) - i zajęły 4. miejsce. Teoretycznie już na starcie rozgrywek miały zapewniony awans do turnieju finałowego LN jako gospodynie zmagań w Łodzi, ale walczyły o jak najlepsze rozstawienie. W grze o sukces w LN zostało tylko osiem najlepszych drużyn, a rywalki polskich siatkarek w ćwierćfinale wyłoniły się dopiero po ostatnim meczu fazy zasadniczej! Z kim zagrają Polki?

Siatkarki i trener Lavarini nastawiają się już na ćwierćfinał Ligi Narodów. Rywalki nie będą łatwe

Kiedy polskie siatkarki grają w ćwierćfinale Ligi Narodów? Z kim kolejny mecz?

Po niedzielnej wygranej z Bułgarią (3:0) polskie siatkarki zapewniły sobie 4. miejsce i stało się jasne, że zagrają w ćwierćfinale z piątą drużyną fazy zasadniczej LN. O to miejsce wciąż toczyła się walka, którą zakończył dopiero nocny mecz Chiny - USA. W nim po pięciu setach walki górą okazały się Chinki i to właśnie one zagrają z Polkami w 1/4 finału. Kiedy?

Przypomnijmy, że turniej finałowy tegorocznej Ligi Narodów siatkarek odbędzie się w dniach 23-27 lipca w Łodzi. Ćwierćfinał Polska - Chiny zostanie rozegrany już pierwszego dnia - w środę, 23 lipca! Poniżej prezentujemy pełen terminarz finałów LN w Łodzi:

23 lipca 2025 (16:30): Ćwierćfinał 1

23 lipca 2025 (20:00): Ćwierćfinał Polska - Chiny

24 lipca 2025 (16:30): Ćwierćfinał 3

24 lipca 2025 (20:00): Ćwierćfinał 4

26 lipca 2025 (16:00): Półfinał 1

26 lipca 2025 (20:00): Półfinał 2

27 lipca 2025 (16:00): Mecz o 3. miejsce

27 lipca 2025 (20:00): Finał

Poza Polską i Chinami w turnieju zagrają: Włochy, Brazylia, Japonia, Turcja, Niemcy i USA. Na dokładny plan ćwierćfinałów Włochy - USA, Brazylia - Niemcy i Japonia - Turcja trzeba jeszcze poczekać.

Z tego powodu polskiego siatkarza nie wpuścili do USA. Wytknęli mu sytuację sprzed lat

Liga Narodów siatkarek 2025. Gdzie i o której obejrzeć ćwierćfinał Polska - Chiny?

Transmisja TV z meczu polskich siatkarek rozpocznie się o godzinie 19:50 na kanałach sportowych Polsatu: Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Box Go. Relacja na żywo ze spotkania będzie także dostępna w naszym serwisie supersport.se.pl.