Były reprezentant Polski nie gryzł się w język! Padły mocne słowa w kierunku siatkarzy Nikoli Grbicia

Reprezentacja Polski w ostatnich zmaganiach Ligi Narodów nie miała łatwej przeprawy i w czterech meczach triumfowali w zaledwie dwóch. "Biało-czerwoni" musieli przełknąć gorycz porażki z Kubą i Bułgarią. Mimo, że Nikola Grbić na wielu pozycjach ma ogromne pole do popisu to niestety widać brak Bartosza Kurka na pozycji atakującego. Łukasz Kadziewicz w programie "Przegląd Sportowy Onet" w mocnych słowach odniósł się do aktualnej sytuacji w kadrze Grbicia.