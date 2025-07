Polska znowu przegrała w Lidze Narodów. Co na to tabela? Czy jest się czego bać?

Porażki Polski

Nie tak miało być. Choć Polska rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów w sopockiej Ergo Arenie od pokonania 3:2 Iranu, to potem było tylko gorzej. Uległa 1:3 Kubie, a w sobotni wieczór nie sprostała Bułgarii, która zwyciężyła z nią po tie-breaku. Dodając do tego fakt, że pod koniec czerwca Biało-czerwoni przegrali również 1:3 z Brazylią, to zanotowali trzy negatywne rezultaty w czterech ostatnich spotkaniach.

Nawet biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie można mieszać jeszcze w składzie i szukać rozwiązań, takie wyniki z pewnością nie przystoją drużynie pokroju polskiej. A jak odbija się to w tabeli Ligi Narodów lada chwila przed wręczeniem przepustek do turnieju finałowego w Chinach?

Liga Narodów: tabela

Występ w decydującym turnieju mają zapewniony Chińczycy, nawet jeśli w tabeli zajmują dopiero przedostatnie miejsce. Do gospodarzy dołączy jeszcze siedem najlepszych drużyn w klasyfikacji. Sytuacja Polski w dalszym ciągu nie jest zła - zajmuje bowiem trzecie miejsce. Wciąż mogą ją jednak prześcignąć zespoły, które muszą jeszcze rozegrać jedenastą kolejkę - Słowenia oraz Iran.

By Polska nie awansowała na turniej w Chinach, w niedzielę musiałoby dojść do splotu wielu niekorzystnych wydarzeń. Na czele oczywiście z porażką z Francją. Meczem z tym rywalem Biało-czerwoni zamkną tydzień z Ligą Narodów w Ergo Arenie w swoim wykonaniu.

Nawet jeśli jednak nie dojdzie do sportowej tragedii w postaci braku awansu do turnieju finałowego, Nikola Grbić i jego zawodnicy mają o czym myśleć. Trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach to zdecydowanie za dużo jak na drużynę tego kalibru.

