Tomasz Fornal dostał burę od Grbicia. O co poszło? Wymowna odpowiedź siatkarza

Polscy siatkarze w wielkim stylu wygrali Ligę Narodów 2025, nie tracąc żadnego seta z Japonią, Brazylią i Włochami. Turniej finałowy zaczynali z Tomaszem Fornalem w wyjściowym składzie, ale w półfinale z Brazylią doznał on kontuzji kostki. W jego miejsce świetnie wskoczył Kamil Semeniuk, dzięki któremu w wielkim finale z Włochami nie dało się odczuć absencji jednego z liderów reprezentacji Polski. Przyjmujący Perugii walnie przyczynił się do triumfu 3:0, po którym rozpoczęło się wielkie świętowanie. To poniosło nawet kontuzjowanego Fornala.

Fornal dostał burę od Grbicia i unika wyjaśnień

W internecie sporym echem odbiło się nagranie ze świętowania złota przez Polaków, którego niespodziewanymi bohaterami zostali Fornal i selekcjoner Nikola Grbić. W momencie gdy kapitan Jakub Kochanowski wzniósł puchar, cała drużyna zaczęła skakać z radości - włącznie z kontuzjowanym przyjmującym. Na jego zachowanie od razu zwrócił uwagę Grbić, który podszedł i uspokoił zapędy siatkarza. Skończyło się tak, że Fornal poskakał jeszcze chwilę, ale już tylko na jednej - zdrowej - nodze.

Cała sytuacja wyglądała dość komicznie i nic dziwnego, że podbiła internet. Po powrocie siatkarzy do Polski dziennikarka Sport.pl postanowiła ustalić u źródła, co dokładnie usłyszał Fornal od selekcjonera. Ten nie zamierzał jednak wyjaśniać głośnego zajścia.

- Nie kojarzę takiej sytuacji. Naprawdę - szedł w zaparte z uśmiechem. Gdy Agnieszka Niedziałek zaproponowała, że pokaże mu filmik, stwierdził, że nie trzeba. Dalej nie zdradził jednak, co powiedział Grbić, choć można się domyślać, że było to szybkie przypomnienie o potrzebie oszczędzania nadwyrężonej kostki.

Teraz przed polskimi siatkarzami kilka dni przerwy przed powrotem do treningów w Zakopanem. To tam rozpoczną przygotowania do najważniejszej imprezy tego sezonu - mistrzostw świata na Filipinach. Te odbędą się od 12 do 28 września.