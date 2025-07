Piotr Jarosz miał stoczyć walkę we freak-fightach? Dyrektor sportowy KSW ujawnia

Piotr Jarosz miał stoczyć walkę we freak-fightach? Dyrektor KSW ujawnia

Nie milkną echa kontrowersji po gali FAME 26: GOLD. W finałowym pojedynku Mateusz „Don Diego” Kubiszyn przegrał przez techniczną decyzję z Denisem Labrygą. Karty punktowe w walce no time limit były podsumowywane po dziesięciu minutach po kopnięciu w krocze. Kubiszyn wciąż nie może pogodzić się z porażką. Podczas programu na kanale Michała „Boxdela” Barona między zawodnikiem a sędzią doszło do ostrej konfrontacji słownej.

Sędzia Jarosz otrzymał propozycję sprzedania walki na jednej z ostatnich gal! O wszystkim opowiedział

O całą sytuację zapytany został dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski. W programie „Klatka po klatce” ocenił pojawienie się Jarosza w tym programie.

- Teraz ludzie sami widzą... Nie można być jednocześnie sędzią i postacią w tym świecie, która uczestniczy we wzajemnym obrażaniu się z innymi. To nie licuje z rolą sędziego, który ma być rozjemcą i ma być neutralny. Nie powinien pokazywać swoich sympatii i antypatii. Jego rolą jest bycie neutralnym – przyznał.

Rysiewski zdradził także, że Piotr Jarosz miał otrzymać propozycję walki od jednej z freak-fightowych organizacji.

- Piotr Jarosz od lat miał ciągoty w tamtą stronę. Dostawał oferty walk. Przyszedł i mnie zapytał, czy może stoczyć walkę w takiej organizacji. Powiedziałem, że może, ale wtedy nie może być sędzią, a przynajmniej na profesjonalnym poziomie. Mogę się założyć, że to się skończy takim występem, bo jest mu do tego bliżej niż do sędziowania – dodał.

Kiedy gala XTB KSW 108? Kto walczy?

Gala XTB KSW 108 odbędzie się już w sobotę, 19 lipca w Hali Urania w Olsztynie. Początek wydarzenia zaplanowano na 19:00. Transmisja w CANAL+ Sport i CANAL+ Online.

W walce wieczoru Leo Brichta zmierzy się z Adamem Soldaevem. W karcie walk pojawili się także m.in. Ibragim Czużygajew, Marcin Wójcik, Wiktoria Czyżewska czy Matheus Scheffel.