Kim jest Maryna Gąsienica-Daniel? Sukcesy, życie prywatne, ciekawostki

Przodkowie Maryny Gąsienicy-Danel startowali już w 1956 roku w Cortina d'Ampezzo, a w 2026 roku sama Maryna wystartuje tam po raz czwarty, wracając na trasę Tofane dokładnie 70 lat po rodzinie. Karierę rozpoczęła bardzo wcześnie – jako 13-latka wygrała gigant w prestiżowym Trofeo Topolino. Debiut w Pucharze Świata zaliczyła w 2011 roku w Lienz. Pierwsze punkty zdobyła w 2017 roku, a przełom przyszedł w sezonie 2020/2021 – 9. miejsce w slalomie równoległym w Lech/Zürs było wtedy najlepszym polskim wynikiem od dekad.

Maryna Gąsienica-Daniel: Sukcesy

Największe sukcesy Maryny Gąsienicy-Daniel to regularne miejsca w TOP-10 Pucharu Świata w gigancie. W ostatnich sezonach osiągała 5. lokaty (m.in. Kronplatz 2026, Semmering), a w 2025 roku była 6. na mistrzostwach świata. Startowała już na czterech igrzyskach: Soczi 2014, Pjongczang 2018, Pekin 2022 i Mediolan-Cortina 2026. W Pekinie jej wyniki były najlepsze wśród Polek od czasów Małgorzaty Tlałki (1984).

Maryna Gąsienica-Daniel mierzy 160 cm, reprezentuje TS Wisła Zakopane (wcześniej KS Śmig), jeździ na nartach Atomic. Jej trenerem od wielu lat jest Marcin Orłowski. Wspierają go Włoch Pietro Fontana oraz Austriak Andreas Angerer. Walczyła z poważnymi kontuzjami – m.in. złamaniem piszczeli (2019) i pęknięciem żeber (2021), co pokazuje jej ogromną determinację.

Maryna Gąsienica-Daniel: Życie prywatne

Maryna Gąsienica-Daniel mocno podkreśla znaczenie rodziny – jest bardzo związana z rodzicami i starszą siostrą Agnieszką, również byłą narciarką alpejską. Jej ojcem chrzestnym jest Sebastian Karpiel-Bułecka z Zakopower. Uwielbia zwierzęta, podróże rowerowe i muzykę – sama gra na gitarze. Często mówi, że narty to jej największa miłość, ale stara się zachować równowagę między sportem a życiem.

Maryna Gąsienica-Daniel: Ciekawostki

Maryna Gąsienica-Daniel pochodzi z rodu, który wydał już kilkanaście olimpijczyków i medalistów w narciarstwie. Jako dziecko wygrała Trofeo Topolino – zawody, w których triumfowały m.in. Mikaela Shiffrin czy Petra Vlhová. W sezonie 2025/2026 regularnie punktuje w TOP 10 PŚ – to jej najrówniejszy okres w karierze. Marzy o starcie w Cortinie d'Ampezzo. - Wyobrażam sobie, że moi przodkowie tam są i patrzą - mówiła. Maryna ma psa, który wabi się Anuuka.

13