Koniec zimy, a Władimir Semirunnij z kolejnym medalem! Tym razem złoty

Władimir Semirunnij z kolejnym medalem! Złoto MP na koniec zimy

Wielobojowa rywalizacja polskich panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej była ostatnim akcentem obecnego sezonu. Był on bardzo udany dla Semirunnija, który w sobotę i niedzielę potwierdził rolę faworyta. Już po pierwszym dniu zawodów prowadził, a drugiego wicemistrz olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata zwyciężył z dużą przewagą, zarówno na 1500, jak i na swoim koronnym dystansie 10 000 m. Obok urodzonego w Jekaterynburgu 23-latka na podium stanęli Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) i Roch Maliczowski (Górnik Sanok).

Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Zofia Braun (Stegny Warszawa). 19-letnia łyżwiarka ze stolicy triumfowała we wszystkich czterech wyścigach składających się na wielobój tradycyjny. Za nią w każdym biegu finiszowały Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) oraz Emilia Zawisza (Viking Elbląg) i tak samo wyglądało podium.

W sprinterskim wieloboju tytuły wywalczyli Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) i Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok). Z udziału w zawodach zrezygnowało wielu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy z Mediolanu: Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek oraz Andżelika Wójcik.

Wyniki MP w wieloboju:

Mężczyźni

1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 149,270 pkt

2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 158,184

3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 159,281

Kobiety

1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 167,550 pkt

2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 171,511

3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 174,104

Mężczyźni sprint

1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 143,275 pkt

2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 144,935

3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 146,080

Kobiety sprint