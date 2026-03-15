Koniec zimy, a Władimir Semirunnij z kolejnym medalem! Tym razem złoty

- Władimir Semirunnij do srebrnego medalu IO i brązowego MŚ dołożył kolejny krążek.
- W kończących sezon wielobojowych mistrzostwach Polski zdobył złoto!
- Dowiedz się więcej o sukcesie polskiego wicemistrza olimpijskiego.
Władimir Semirunnij z kolejnym medalem! Złoto MP na koniec zimy
Wielobojowa rywalizacja polskich panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej była ostatnim akcentem obecnego sezonu. Był on bardzo udany dla Semirunnija, który w sobotę i niedzielę potwierdził rolę faworyta. Już po pierwszym dniu zawodów prowadził, a drugiego wicemistrz olimpijski i brązowy medalista mistrzostw świata zwyciężył z dużą przewagą, zarówno na 1500, jak i na swoim koronnym dystansie 10 000 m. Obok urodzonego w Jekaterynburgu 23-latka na podium stanęli Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) i Roch Maliczowski (Górnik Sanok).
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Zofia Braun (Stegny Warszawa). 19-letnia łyżwiarka ze stolicy triumfowała we wszystkich czterech wyścigach składających się na wielobój tradycyjny. Za nią w każdym biegu finiszowały Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) oraz Emilia Zawisza (Viking Elbląg) i tak samo wyglądało podium.
W sprinterskim wieloboju tytuły wywalczyli Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) i Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok). Z udziału w zawodach zrezygnowało wielu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy z Mediolanu: Damian Żurek, Piotr Michalski, Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek oraz Andżelika Wójcik.
Wyniki MP w wieloboju:
Mężczyźni
- 1. Władimir Semirunnij (Pilica Tomaszów Maz.) 149,270 pkt
- 2. Szymon Palka (Arena Tomaszów Maz.) 158,184
- 3. Roch Maliczowski (Górnik Sanok) 159,281
Kobiety
- 1. Zofia Braun (Stegny Warszawa) 167,550 pkt
- 2. Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.) 171,511
- 3. Emilia Zawisza (Viking Elbląg) 174,104
Mężczyźni sprint
- 1. Mateusz Mikołajuk (Juvenia Białystok) 143,275 pkt
- 2. Szymon Hostyński (Górnik Sanok) 144,935
- 3. Mikołaj Bielas (Pilica Tomaszów Maz.) 146,080
Kobiety sprint
- 1. Wiktoria Dąbrowska (Korona Wilanów) 158,830 pkt
- 2. Iga Smejda (Pilica Tomaszów Maz.) 164,150
- 3. Natalia Fijałkowska (Pilica Tomaszów Maz.) 169,400