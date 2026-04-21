Polska łyżwiarka na igrzyskach zachwyciła świat, a teraz kończy karierę! Jeździła 25 lat

Kamil Heppen
2026-04-21 7:37

Smutne wieści dla polskich kibiców - uczestniczka ostatnich igrzysk olimpijskich w Mediolanie, łyżwiarka Julia Szczecinina, postanowiła zakończyć karierę. 30-latka ogłosiła tę decyzję w mediach społecznościowych, a także podczas zgrupowania kadry w Warszawie. Jej dotychczasowy partner Michał Woźniak będzie szukał nowej partnerki.

  • Julia Szczecinina przygodę z łyżwiarstwem zaczęła w 2001 roku.
  • Po 25 latach i spełnieniu marzenia o występie na igrzyskach olimpijskich, reprezentantka Polski kończy karierę.
  • "Przechodzę na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą" - przyznała urodzona w Rosji łyżwiarka, która reprezentowała także Szwajcarię i Węgry.

Julia Szczecinina zaskoczyła wszystkich. Wystąpiła na igrzyskach i kończy karierę

30-letnia Julia Szczecinina była uczestniczką igrzysk olimpijskich w Mediolanie, a także mistrzostw świata i Europy. Triumfowała w zawodach cyklu Challenger Series. Dwukrotnie została mistrzynią Szwajcarii (2017, 2018), trzykrotnie Węgier (2020–2022) oraz tyle samo razy Polski (2024–2026). Marzenie o występie na IO spełniła w parze z Michałem Woźniakiem, która teraz przechodzi już do historii.

"2001-2026. Tyle miłości. Tyle wdzięczności. I brak słów, które oddałyby moje uczucia na temat mojej przygody w łyżwiarstwie figurowym. Obiecuję dążyć do swoich nowych celów z takim samym zaangażowaniem, pasją i ogniem w oczach.Nie martwcie się - będę się do was odzywać. P.s: przejście na emeryturę na własnych warunkach i w pełnej zgodzie z karierą, to największy przywilej ze wszystkich" - poinformowała Szczecinina w mediach społecznościowych.

Tę wiadomość przekazała także podczas zgrupowania polskiej kadry w Warszawie. Współpraca Szczecininy z Wożniakiem rozpoczęła się w 2023 roku. Tym samym po wielu latach biało-czerwoni ponownie zagościli na imprezach rangi mistrzostw Europy czy świata w tej konkurencji. W igrzyskach poprzednio polska para sportowa startowała w kanadyjskim Vancouver w 2010 roku. W 2026 roku para zajęła 8. miejsce w mistrzostwach Europy, 11. miejsce w mistrzostwach świata i 13. w igrzyskach olimpijskich.

Po zakończeniu kariery Szczecinina chce się poświęcić karierze naukowej, myśli też o pracy trenerskiej. Woźniak na razie nie zamierza kończyć przygody z łyżwiarstwem i będzie szukał nowej partnerki.

