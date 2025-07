Legendarny Noriaki Kasai powiedział to wprost przed igrzyskami. Aż ciarki przechodzą

Czas do olimpijskiej zimy biegnie nieubłaganie, ale skoczkowie mają przed sobą jeszcze między innymi całe Letnie Grand Prix. To rozpocznie się 9 sierpnia w Courchevel. Na starcie we Francji i tydzień później w Wiśle zabraknie jednak nie tylko Ryoyu Kobayashiego, lecz także Noriakiego Kasai. Legendarny Japończyk nie załapał się do kadry, która rozpocznie zmagania w LGP (N. Nakamura, S. Kobayashi, Y. Sato, K. Sato, J. Kobayashi), co stanowi pewien problem także w kontekście późniejszych występów. 53-latek ma jednak za sobą pierwsze letnie występy w krajowych zawodach.

24 lipca Kasai zajął 9. miejsce w konkursie na niewielkiej skoczni HS68 w Asahi. Kilka dni później w Nayoro było jeszcze lepiej i legenda skoków uplasowała się na 5. pozycji po skokach na odległość 91,5 i 88,5 m. Jego głównym celem są na razie trzy najbliższe konkursy w Sapporo, które mają się odbyć od 1 do 3 sierpnia. Na legendarnej Okurayamie (HS137) Kasai chce pokazać jeszcze lepszą formę i liczy na skok na odległość 146 metrów!

Dobry występ w Sapporo z pewnością pomógłby mu przesunąć się w hierarchii, która w japońskich skokach jest naprawdę sztywno regulowana. A 53-letni Kasai nie ukrywa, że jego główną motywacją są najbliższe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

- Gdy medytuję na plaży, często wyobrażam sobie moment, w którym wygrywam złoty medal na igrzyskach w Mediolanie - mówił ostatnio w wywiadzie dla nikkansports.com. Zdaje sobie jednak sprawę, że musi być w zdecydowanie wyższej formie niż na początku letniego sezonu.

- Nie sądzę, bym mógł wziąć udział w igrzyskach z moją obecną formą. Czeka mnie dużo pracy, by móc tam pojechać i celować w podium - dodał w tej samej rozmowie Kasai. Przypomnijmy, że zimowe igrzyska odbędą się od 6 do 22 lutego 2026.

