Alexander Zverev mistrzem Roland Garros! Niemiec wreszcie się doczekał

29-letni Alexander Zverev wcześniej trzy razy zagrał w wielkoszlemowych finałach, ale wszystkie przegrał. Najbliżej szczęścia był w US Open 2020, ale uległ Dominikowi Thiemowi 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7(6).

W zakończonym Roland Garros szybko wyrósł na głównego faworyta. Carlos Alcaraz nie przystąpił do rywalizacji z powodu kontuzji, a Jannik Sinner sensacyjnie szybko odpadł, więc przed Alexandrem Zverevem otworzyła się wielka szansa. Wykorzystał ją. Rozstawiony z numerem 2 niemiecki tenisista pewnie pokonywał kolejne przeszkody.

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W finale jego rywalem był Flavio Cobolli (nr 10) i postawił się faworytowi, doprowadzając do piątego seta. Emocjonujący mecz o tytuł był prawdziwą wojną a wyniszczenie. W decydującej partii Włoch wyraźnie opadł z sił. Zverev też miał problemy ze skurczami, ale lepiej wytrzymał trudy tego pojedynku. Przypieczętował zwycięstwo 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1 i swój premierowy wielkoszlemowy triumf.

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Alexander Zverev za zwycięstwo w Paryżu zarobił 2,8 mln euro. W rankingu ATP pozostanie na 3. miejscu, za swoimi wielkimi rywalami - Sinnerem i Alcarazem.

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